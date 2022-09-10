ساندي تطرح أغنيتها الجديدة «ع التان» عبر قناتها على اليوتيوب «فيديو»

أعلنت المطربة ساندي عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام طرح أغنيتها الجديدة «ع التان» عبر قناتها على اليوتيوب.

أغنية «ع التان» من ألحان وكلمات عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبدالمنعم، ومن إنتاج عزيز الشافعي.

أعمال ساندي

وطرحت مؤخرًا ساندي العديد من الأعمال الفنية منها أغنية «في اللا لا» من كلمات شادي نور، وألحان محمد يحيى وإنتاج وليد منصور في أول تعاون بينهما.

كما طرحت ساندي في شهر مايو الماضي، أغنية «صحاب زمان» مع مطربي المهرجانات ريشا وكوستا سمارة، والأغنية من كلمات ريشا كوستا، والكليب من إخراج يوسف محروس.

كما حققت ساندي نجاحا كبيرا بأغنية «إزيك النهارده» وهي من كلمات الشاعر تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع هاني يعقوب.