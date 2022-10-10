جوتيريش يعرب عن صدمته من الهجمات الصاروخية الجديدة على أوكرانيا

أعرب أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، مساء اليوم الاثنين، عن صدمته بالهجمات الصاروخية الجديدة التي نفذتها روسيا الاتحادية على جارتها دولة أوكرانيا.

تصعيد غير مقبول

وأضاف جوتيريش، في خبر عاجل بثته قناة سكاي نيوز عربية، أن الضربة الروسية الأخيرة على أوكرانيا تصعيدا جديدا غير مقبولا للحرب.

بداية الأزمة الروسية الأوكرانية

وبدأت الأزمة الروسية الأوكرانية في 24 فبراير الماضي بعد أن أعلنت أقاليم أوكرانية الانفصال ورغبتها الانضمام إلى روسيا الاتحادية التي أعلنت دعمها لهم واستحوذت بعدها على أقاليم أخرى وسط عقوبات اقتصادية فرضها الغرب ممثلة في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي على روسيا التي ردت على ذلك من خلال قطع إمدادات الغاز على دول أوروبا التي تأثرت اقتصاديا.

ضربات متتابعة من روسيا وأوكرانيا

وضربت صباح اليوم روسيا العاصمة الأوكرانية كييف في تصعيد جديد للأزمة بين البلدين، وجاء هذا الفعل ردا على تفجير جسر القرم الذي يربط روسيا بالجزيرة القرم التي أخذتها عن طريق الجيش في عام 2014 وسط رفض غربي وأممي.