خطة لجذب السياح لزيارة مصر خلال الشتاء.. بينها «الدوري الإنجليزي»

بدأت وزارة السياحة والآثار، فى إطلاق حملاتها الترويجية لزيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الموسم السياحى الشتوى الجارى والذى بدأ أول شهر أكتوبر الجارى ويستمر حتى نهاية شهر إبريل عام 2023، حيث أطلقت هيئة تنشيط السياحة إحدى الهيئات التابعة لوزارة السياحة والآثار خلال الأيام الماضية حملتين ترويجيتين تمثلتا فيما يلى :

سياحة الإقامة الطويلة خلال الشتاء

الأولى : الحملة الترويجية اتبع الشمس Follow the Sun

وهى الحملة التى أطلقتها وزارة السياحة خلال الأسبوع الماضى فى نحو 5 دول أوربية لجذب السياح الأوروبيين لزيارة مصر خلال فصل الشتاء الجارى وذلك نظرا لما تواجهه الدول الأوروبية من ظروف غير تقليدية مع تغير فى المناخ خلال فصل الشتاء.

تضمنت الحملة الترويجية التى أطلقتها هيئة تنشيط السياحة عرض أفلام دعائية وترويجية عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة بالإضافة إلى تقارير وقصص إخبارية بوسائل الإعلام الدولية، إضافة إلى استضافة المؤثرين من الدول المستهدفة لزيارة مصر ونقل صورة حية عن الدفء الذي يتمتع به المقصد السياحي المصري خلال فصل الشتاء، وستتراوح مدةالحملة التى أطلقتها الوزارة نحو شهر ونصف.

الدورى الإنجليزي

2- الحملة الترويجية للسياحة المصرية بمباريات «البريميرليج الإنجليزي»

أطلقت وزارة السياحة حملة إعلانية للترويج لمصر خلال مباريات الدورى الإنجليزى وذلك نظرا للمتابعة الكبيرة التى يحظى بها «البريميرليج» من مختلف دول العالم عبر شاشات التلفاز، فضلا عن الحضور الجماهيرى كامل العدد فى المدرجات أثناء المباريات.

وبدأت تلك الحملة يوم السبت 8 أكتوبر الجارى خلال مباراة توتنهام وبرايتون التي أُقيمت باستاد برايتون، على أن تستمر تلك الحملة حتى يوم 13 نوفمبر المقبل، وذلك نظرا لتوقف مباريات الدورى الإنجليزى بسبب إقامة مباريات كأس العالم الذى ستستضيفه دولة قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر المقبل وحتى يوم 18 ديسمبر 2023.

يشار إلى أن غرفة المنشآت الفندقية طالبت كافة الفنادق المصرية بعد إنطلاق حملة وزارة السياحة لجذب السياح الأوروبيين لزيارة مصر خلال الشتاء بتقديم عروض تحفيزية من خلال الوكلاء السياحيين أو من خلال منصة الحجز الخاصة بالفندق للعمل على جذب هذا النوع من السياحة «سياحة الإقامة الطويلة».