حملة مكبرة لتطهير مخرات السيل وإزالة مخالفات البناء بالقاهرة

تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، جهود الاجهزة التنفيذية بحى المعصره بقيادة اللواء وليد المعداوى، رئيس الحى، بحملة نظافة مكبرة لنظافة وتطهير مخر السيل فى اطار الحفاظ على شبكة صرف المياه بدون أى عوائق أو مخلفات للتخلص من أى خطورة داهمة على المواطنين و المنشآت إلى جانب أعمال التطوير المقرر انجازها بمخر السيل وفقا للبرتوكول الذى تم ابرامه بين المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة ووزارة الموارد المائية والرى.

تطهير مخرات السيل

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، على استمرار المتابعة الميدانية والرصد للتعديات على المجارى المائية و مخرات السيول والتعامل الفورى مع أى مخالفات يتم رصدها مع التنسيق التام لاتخاذ اجراءات تطهير المخرات وهى حلوان والمعصرة والتبين وطره والمعادى و15 مايو

من ناحية أخرى، وجهت المهندسة جيهان عبد المنعم،نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، رؤساء الأحياء بإستمرار الحملات والتواجد الميداني المستمر بجميع شوارع المنطقة الجنوبية من قبل جميع رؤساء أحياء المنطقة الجنوبية واستنفارالاجهزة التنفيذية لرفع كفاءة و تحقيق الانضباط بجميع الشوارع والميادين.

وفى سياق متصل،قامت الاجهزة التنفيذية بحى المقطم برئاسة العميد أحمد أبو بكر رئيس الحى ، بالتنسيق مع المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية بإجراء حملة مكبرة بالتعاون مع قسم شرطة المقطم وشرطة المرافق، أسفرت الحملة عن رفع اشغالات الكافيهات والباعة الجائلين والمحلات وعدد من الشوادر المخالفة بنطاق الحى وشملت كورنيش المقطم وشارع الجبل ومدخل مدينة الأسمرات حيث تم مصادرة عدد من المضبوطات منها شيش وكراسي و مقاعد وايداعهم بمخزن الحي الى جانب تكثيف حملات النظافه بمواقع الحملة.

إزالة مخالفات البناء

وشددت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على التواجد الميداني المستمر لفرق عمل المتابعة الميدانية ومشرفي المربعات وفرق الاشغالات اولا باول لرصد المخالفات ولازالة كافة الاشغالات على مدار اليوم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتحقيق الانضباط وازالة المخالفة في مهدها وتحقيق الوجه الحضارية.

كما تابعت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية الحملة المكبرة لتنفيذ عدة إزالات لمخالفات البناء ووقف اعمال مخالفة للتصدى لكافة الاعمال المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

كما شددت على رؤساء احياء المنطقة الجنوبية وأجهزتها التنفيذية بالمتابعة المستمرة لرصد أى تعديات وازالتها في المهد قبل ان يصعب ازالتها الى جانب توفير كافة المعدات وفرق العمل للتصدي لكافة محاولات خرق القانون واتخاذ كافة الاجراءات القانونية،كما تم وقف اعمال بناء مخالفة بشارع 6 بكورنيش المقطم واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومصادرة المعدات المستخدمة وايداعها بمخزن الحي.

واكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية ان جميع الاجهزة التنفيذية بأحياء المنطقة الجنوبية تبذل قصاري جهدها للحد من المخالفات وفقا لتوجيهات القيادة السياسية بترسيخ هيبة الدولة كاملة وانهاء كافة التعديات وتنفيذ الازالة الفورية لاي مخالفات بناء يتم رصدها وتطبيق القانون بكل حزم علي المخالفين .