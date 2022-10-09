وظائف السفارة الأمريكية بالقاهرة 2022.. غدا آخر فرصة للتقديم لبعض المهن

أعلنت السفارة الأمريكية عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف برواتب تقارب على الوصول إلى 150 ألف جنيه سنويا.

وفيما يلي، نعرض تفاصيل وظائف السفارة الأمريكية بالقاهرة 2022، وفقا لما تم نشر عبر الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بها، وكيفية التقديم على تلك المهن.

وظائف السفارة الأمريكية بالقاهرة 2022

وتتطلب السفارة الأمريكية شغل الوظائف التالية:

1- Financial Clerk- Internal Candidates Only- كاتب مالي

دوام العمل لهذه الوظيفة الخاصة بالكاتب المالي، سيكون دواما كاملا لمدة 40 ساعة / أسبوع.

ويصل راتب تلك الوظيفة إلى 149 ألفا و646 جنيهًا مصرياً في السنة.

المكان: السفارة الأمريكية بالقاهرة

تاريخ إغلاق التقديم سيكون غدا الإثنين الموافق 10 أكتوبر.

للمزيد من التفاصيل وللتقديم يرجي الدخول على الرابط المخصص لذلك من هنا.

2- Visa Assistant- All Interested Applicants- مساعد تأشيرات

دوام العمل لوظيفة مساعد التأشيرات سيكون دواما كاملا لمدة 40 ساعة / أسبوع.

الراتب يصل إلى 202 ألف و218 جنيهاً مصرياً في السنة

المكان: السفارة الأمريكية بالقاهرة

تاريخ إغلاق التقديم يوم الأربعاء الموافق 12 أكتوبر الجاري.

للمزيد من التفاصيل وللتقديم على تلك الوظيفة التي أعلنت عنها السفارة الأمريكية يرجى الضغط هنا

3- Warehouse Worker (Team Leader)- All Interested Applicants- عامل مخزن (قائد فريق)

دوام العمل لهذه الوظيفة سيكون دواما كاملا لمدة 40 ساعة / أسبوع.

يصل الراتب إلى نحو 130 ألفا و185 جنيهاً مصرياً في السنة

المكان: السفارة الأمريكية بالقاهرة

تاريخ إغلاق التقديم على تلك الوظيفة التي أعلنت عنها السفارة الأمريكية سيكون يوم الأربعاء المقبل الموافق 12 أكتوبر.

للمزيد من التفاصيل ومن أجل التقديم على وظيفة عامل مخزن يرجي الضغط هنا