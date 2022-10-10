تفاصيل التصويت الإلكتروني في انتخابات الموسيقيين.. ينتهي بوضع ورقة في الصندوق

ساعات قليلة وتنطلق انتخابات على منصب نقيب الموسيقيين، الذي يتصارع عليه أربعة موسيقيين لاستكمال دورة الفنان هاني شاكر، المحددة من 2019 إلى 2023.

المرشحون على مقعد النقيب

المرشحون للانتخابات هم مصطفى حلمي أمين ومصطفى كامل وشريف حمدي وعلاء سلامة، ومن المقرر أن تشهد الانتخابات لأول مرة عملية التصويت الإلكتروني.

وكشفت مصادر من داخل النقابة لـ«الوطن»، تفاصيل اعتماد التصويت الإلكتروني المقرر استخدامه غدا في الانتخابات، ويجري كالتالي:

1- عند وصول الناخب لجنته الانتخابية يسمح له بالتوقيع في كشف الحضور ثم يتوجه للتصويت، ويضغط على صورة المرشحين بشاشة تعمل باللمس ثم الضغط على زر تصويت.

2- يظهر للناخب شاشة بأسماء المرشحين وعلامة أمام الاسم الذي جرى اختياره، وعليه أن يضغط على زر طباعة.

إبطال الصوت

3 - تجري طباعة ورقة باسم المرشح الذي تم اختياره لوضعها في الصندوق المخصص لذلك.

4 - يمكن للناخب إبطال صوته عن طريق الضغط على زر إبطال ودون اختيار أي من المرشحين، ثم الضغط على زر تأكيد لإبطال الصوت.

ومن المقرر إجراء عملية التصويت إلكترونيا داخل اللجان الانتخابية التالية:

القاهرة: نادي نقابة المهن التمثيلية بشارع البحر الأعظم.

الإسكندرية: مسرح عبد المنعم جابر.

المنصورة: قاعة ميامي بطلخا.

وفي مقار النقابات الفرعية الآتية: دمنهور - طنطا - المحلة - شبين الكوم - بنها - دمياط - بورسعيد - الشرقية - بني سويف - المنيا - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان.