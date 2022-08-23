رئيس جامعة بنها يكشف تفاصيل مسابقة «التحديات المناخية»: 100 ألف جنيه جوائز

قال الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، إن مصر ستستضيف COP27 في نوفمبر المقبل، لذلك فإن الجامعة بقطاعاتها الثلاثة، سواء قطاع خدمة المجتمع أو قطاع التعليم والطلاب، وقطاع الدراسات العليا تقوم بأنشطة كثيرة وتتبنى أفكار الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمجتمع المدني، موضحًا: «نحاول معرفة الأفكار التي تخدم هذا المنتدى، وتصب في مجال مواجهة التغيرات المناخية كنوع من أنواع التحديات العالمية».

تفاصيل المسابقة

وحول مسابقة «التحديات المناخية: حلول ومقترحات»، أضاف سوسة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» عبر شاشة DMC، مع الإعلامية سارة حازم، أن المسابقة تخص طلاب الجامعة والجامعات المصرية بمبلغ قدره 100 ألف جنيه، على غرار ما تم مسبقا منذ 4 أشهر عندما تم تنظيم هاكاثون للمدن الذكية على مستوى الجامعات المصرية، واشترك فيه ما يقرب من 450 طالبا وطالبة من جامعات مصر الحكومية والخاصة والأهلية.

توعية المجتمع المدني

وتابع رئيس جامعة بنها: «من منطلق الدور الذي تضطلع به وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فإن للجامعات دور كبير جدا في المنتدى المقبل، وهناك تعاون بين أكاديمية البحث العلمي من خلال مركز دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا، ويتم العمل على توعية المجتمع المدني سواء طلاب أو أعضاء هيئة تدريس أو إداريين أو موظفين في جميع الجهات الموجودة بالدولة».

وأوضح: «بعد ذلك، يكون لدينا 10 مجالات كلهم مرتبطين كليا وجزئيا بما يقال حول التغيرات المناخية على مختلف الأصعدة مثل الإنتاج الداجني وتلوث الهواء، حيث تمثل محافظة القليوبية 60% من إنتاج الدواجن في مصر».