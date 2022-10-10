50 عاما من الأخوة والعلاقات الثابتة.. مصر والإمارات على قلب رجل واحد

«الإمارات كأنها هي مصر أرضا وشعبا».. بكلمات ملؤها المحبة، يحفها التقدير، وبمشاعر صادقة، وروح تعي أن الكلام إذا خرج من القلب فسيصيب قلب من يسمعه، لخص الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حاكم دبي، 50 عاما من العلاقات الأخوية بين مصر والإمارات، فليس هناك أبلغ من أن يكون الوطن واحد والأرض واحدة، ففي فيديو نشره عبر حسابه الرسمي عبر «تويتر»، وذلك بعد ترأسه اليوم لاجتماع مجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي، والذي استعرض فيه 50 عاما من العلاقات المصرية الإماراتية المتميزة والمستقرة.

وكتب بتغريدته: «خلال الاجتماع استعرضنا 50 عاما من العلاقات الإماراتية المصرية المتميزة والمستقرة، والتي يرعاها اليوم أخي رئيس الدولة والرئيس المصري حفظهم الله. ووجهنا بتنظيم احتفاليات خاصة احتفاء وترسيخا لهذه العلاقات الأخوية العربية الاستثنائية الممتدة عبر 50 عاما.. حفظ الله الإمارات ومصر»،

الفيديو الذي بدأ بصورة شامخة للهرم الأكبر، تبعه برج خليفة ومبانٍ مجاورة له، تحمل في دلالاتها ما جاء بالكلمات، أن الوطن واحد، فحين ينطق الشيخ محمد بن راشد باسم الإمارات فترى بالفيديو صورة الهرم الأكبر وحين ينطق باسم مصر فترى برج خليفة، فحتى الكلمات والصور تعطيك الدلالة نفسها أن الأرض واحدة.

يصف الشيخ محمد بن راشد العلاقة المتجذرة بين الشعبين، فيقول في كلمة سابقة له جاءت بالفيديو: «شعب الإمارات ومصر يرتبطان بأواصر قوية، وهي وطن ثانٍ لنا، كما أن الإمارات وطن ثانٍ للمصريين»، ليأتي الرد من الرئيس عبدالفتاح السيسي بحديث سابق: «دولة الإمارات على خطى الشيخ زايد، رحمه الله، ووصيته»، وخلال الفيديو تعرض لقطات من لقاءات سابقة جمعت بين الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد، وكذلك مقاطع فيديو من أماكن أثرية وسياحية مصرية وإماراتية، تدل على مدى القرب بين الشعبين.

ليدخل بعد ذلك المعلق يعقوب السعدي، بصوته الرخيم: «مصر التي كانت وما زالت تشكل الوجدان، وتأسر قلوب المحبين»، ثم يختم الشيخ محمد بن راشد بقوله: «دولة الإمارات وشعب الإمارات، يحب مصر والمصريين».

وينتهي الفيديو بمقولة للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان: «أوصيت أبنائي بأن يكونوا دائما إلى جانب مصر.. هذه وصيتي، أكررها لهم أماكم، بأن يكونوا دائما إلى جانب مصر، إن مصر بالنسبة للعرب هي القلب، وإذا توقف القلب فلن تكتب للعرب حياة»، وفي الخلفية أم كلثوم تشدو بأغنية «مصر التي في خاطري».

وخلال الاجتماع استعرضنا 50 عاماً من العلاقات الإماراتية المصرية المتميزة والمستقرة والتي يرعاها اليوم أخي رئيس الدولة والرئيس المصري حفظهم الله. ووجهنا بتنظيم احتفاليات خاصة احتفاءً وترسيخاً لهذه العلاقات الأخوية العربية الاستثنائية الممتدة عبر 50 عاماً.. حفظ الله الإمارات ومصر pic.twitter.com/bUCVfRgOBI — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) October 10, 2022

خبير علاقات دولية: العلاقات المصرية الإماراتية غير قابلة للتغير

أحمد العناني، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، قال إن العلاقات المصرية الإماراتية راسخة ووطيدة، كما أن العلاقات الدولية بين الدول عرضة للتغير بشكل عام إلا أن العلاقات المصرية الإماراتية ثابتة على أساس الأخوة وراسخة لا تتغير.

وأضاف عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، لـ«الوطن» أن بعض الدول تربطها علاقات استراتيجية يأتي على رأسها العلاقات المصرية الإماراتية، فهناك شراكة كبيرة على المستوى التجاري، وتعتبر مصر من أهم الدول المصدرة للإمارات، وكذلك وجود استثمارات إماراتية بمليارات الدولارات، وهي الشريك الأول لمصر في المنطقة العربية، وهذا فيما يخص الاستثمارات والعلاقات التجارية.

وتابع العناني أنه من الناحية السياسية فهناك تنسيق كامل في كل القضايا الإقليمية المطروحة على الساحة، وتأتي في إطار توافقي بين البلدين، وتتناول الدولتان القضايا الإقليمية والعالمية بنوع من التوازن الكامل، إضافة إلى الشراكة الأمنية أيضا، ويمكنا أن نقول إن كلا البلدين تدعمان بعضهما البعض في كل الملفات، ولا يخفى على أحد الدور الإماراتي منذ حرب أكتوبر حتى ثورة 30 يونيو وما بعدها.

حجم الاستثمارات بين مصر والإمارات

وتستعرض «الوطن»، من خلال هذا التقرير حجم الاستثمارات بين الإمارات ومصر في الفترة الأخيرة.

بلغت قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر 1.9 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2021/2022 محققة نموًا نسبته 169%، مقارنة بـ 712.6 مليون دولار قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر خلال النصف الأول من العام المالي 2020/2021. بحسب مركز معلومات مجلس الوزراء المصري.

أبرز الاتفاقيات بين مصر والإمارات

- اتفاقية تطوير محطات لإنتاج الهيدروجين الأخضر

- اتفاقية الشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات

- مشروع بناء 25 صومعة لتخزين القمح والحبوب

التبادل التجاري بين مصر والإمارات

سجل حجم التبادل التجاري بين الإمارات ومصر ما قيمته 1.2 مليار دولار خلال الربع الأول من العام 2022، وسجلت الصادرات المصرية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة 576.7 مليون دولار في الربع الأول من العام الجاري، بنمو نسبته 69.5%.

وسجلت الواردات المصرية من الإمارات انخفاضًا بنسبة 19% بعد أن سجلت 642.9 مليون دولار في الربع الأول من العام الحالي.

سلع صدرتها مصر للإمارات

صدرت مصر للإمارات ما قيمته 351.6 مليون دولار من اللؤلؤ الطبيعي والأحجار الكريمة خلال الربع الأول من العام الحالي، و64.1 مليون دولار من الآلات والأجهزة الكهربائية، بالإضافة إلى 29.4 مليون دولار قيمة ما صدرته مصر إلى الإمارات من الفاكهة.

سلع استوردتها مصر من الإمارات

في المقابل استوردت مصر لدائن ومصنوعاتها بقيمة 144.9 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الحالي، و67.6 مليون دولار قيمة ما استوردته مصر من وقود وزيوت معدنية من الإمارات، بالإضافة إلى 53.4 مليون دولار قيمة استيراد مصر حديد وصلب من الإمارات.

مصر والإمارات تنظمان احتفالية بمناسبة 50 عاما على تأسيس العلاقات الثنائية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الحكومة المصرية حريصة من خلال الاحتفالية، على تأكيد عمق العلاقات الإستراتيجية مع الإمارات، وإبراز مدى التميز والخصوصية التي تجمع البلدين، وأنّ هناك امتدادا شعبيا إلى جانب التعاون الحكومي، وتفاهما سياسيا وتوافقا في الرؤى بين قيادتي البلدين، وهناك توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعزيز أطر التعاون بين البلدين.

وأكد مدبولي، خلال بيان، أنّ الحكومة المصرية تتطلع لاستقبال الأخوة الإماراتيين، المشاركين في الاحتفالية بكل الود، كما أنّها حريصة على أن تخرج الاحتفالية بمستوى رفيع يليق بعمق علاقة البلدين شعبًا وحكومة.

فرص واعدة للاستثمار بين البلدين

من جانبها، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عمق العلاقات المصرية الإماراتية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، إضافة إلى التعاون الاستثماري بين البلدين، مشيرة إلى توجيهات القيادة السياسية المصرية بتعميق التعاون مع الإمارات في جميع المجالات، وعلى رأسها المجال الاقتصادي لاستغلال الفرص الواعدة للتعاون بين البلدين.

وتضم الاحتفالية أجندة من الفعاليات المتنوعة، التي تُنظم على مدار 3 أيام في العاصمة المصرية القاهرة، في الفترة من 26 - 28 من أكتوبر الحالي، بهدف الاحتفاء والاعتزاز بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تربط مصر بالإمارات قيادة وحكومة وشعبا، والاحتفاء بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيس العلاقات المتميزة بين البلدين، واستعراض مسيرة الشراكة والإنجازات التي تحققت خلال 50 عاما في المجال الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، وغيرها من المجالات.

وتتوزع الاحتفالية على 3 أيام، حيث تتضمن في اليوم الأول استعراض العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وأهم محطات وتجارب النجاح في هذا المجال، فيما يضم اليوم الثاني عرضا لقصص نجاح القطاع الثقافي والإعلامي، وأبرز المشروعات والمحطات في الجوانب الرياضية والفنية والثقافية وغيرها، فيما تُختتم الأيام بحفل فنيّ ثقافيّ ضخم يشارك فيه أكثر من 7000 شخصية.