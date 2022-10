5 منظومات وأسلحة غيرت مسار الأزمة الأوكرانية.. أمريكا أولى الدول الداعمة

على مدار الـ7 أشهر الماضية، زودت الولايات المتحدة والدول الغربية كييف بمنظومات أسلحة، استطاعت أن تغير مسار الأزمة الروسية الأوكرانية لصالح قوات كييف، ومن بين تلك المساعدات 5 منظومات كان لها أثرا ملحوظ في ساحة القتال بحسب موقع «بي بي سي».

وتحتل الولايات المتحدة الصدارة بين الدول التي قدمت ومازالت تقدم دعما عسكريا إلى أوكرانيا، إذ زودت كييف بمساعدات عسكرية منذ يناير الماضي حتى سبتمبر المنقضي بقيمة 12.5 مليار دولار، يليها دولة بولندا التي قدمت مساعدات عسكرية بقيمة 1.83 مليار دولار.

من بين جميع المساعدات التي قدمتها الدول الغربية إلى كييف، تقف خمسة أسلحة كان لها الفضل في تغيير مسار الأزمة إلى صالح كييف وهي، صواريخ «نولا» المضادة للدبابات، أنظمة «هايمرس» الصاروخية، «ستينجر» المضادة للطائرات، صواريخ «هارم» المضادة للرادارات، و«هاربون» المضاد للقطع البحرية.

أرسلت بريطانيا 5000 وأكثر من تلك الصواريخ المضادة للدبابات إلى أوكرانيا، والتي صممت لتدمير الدبابات على مسافات قصيرة بضربة واحدة، إذ تعد سهلة النقل والاستعمال حيث تحتاج إلى يوم واحد فقط لتدريب الجنود عليها، ويصل مدى الصاروخ إلى 800 متر، ويزن 12 كيلوجرام.

تمتلك أوكرانيا الآن 26 منظومة «هايمرس» أرسلتها الولايات المتحدة إلى كييف، تستطيع ضرب أهداف على بعد 80 كم بقذيفة من عيار 155 ملم، ومن أكثر ما يميز تلك المنظومة قدرتها على المناورة حيث تتحرك على سرعة 85 كم في الساعة حتى في الأراضي غير الممهدة.

زودت الولايات المتحدة والدول الأوروبية أوكرانيا بـ 900 صاروخ «ستينجر» مضاد للطائرات، ذلك الصاروخ محمول على الكتف ويستهدف التهديدات الجوية ذو الارتفاعات المنخفضة وقادرة على ضرب أهداف من مسافة 5 كيلومتر.

One of the pilots has made a footage of the MiG-29 fighter jets combat operations.



pilot Ivan dedicates this video to major Yevhen Lysenko, his fallen brother in arms, who heroically died in an aerial fight against the invaders on March 9. pic.twitter.com/eUVYIAboDr