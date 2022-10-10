أرملة الشهيد عمرو هلال: ابنتي صيدلانية والتحقت بكلية الشرطة لاستكمال مسيرة والدها

قالت أميرة جلهوم، أرملة الشهيد العميد عمرو عبد الغني هلال، إن الرئيس السيسي دائم السؤال على أسر الشهداء وأبنائهم: «بفضل دعم الرئيس لنا قدرنا نكمل طريقنا الصعب، واليوم فرحنا بتخرج أولادنا في كلية الشرطة في ظل ظروف صعبة جدا».

شكر من زوجة الشهيد للرئيس السيسي

ووجهت «جلهوم» في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة»، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على ما يقدمه من دعم لأسر شهداء الشرطة والجيش، مضيفة أن زوجها الشهيد عمرو هلال عبد الغني استشهد في سوهاج خلال عمله بالمباحث الجنائية، وكان عمره 27 سنة وابنته هايدي عمرها سنة، واستكملت الرحلة مع ابنتها التي تخرجت اليوم في كلية الشرطة.

حكاية بنت الشهيد

وتابعت: «بنتي مشافتش والدها في الحقيقة ولكنها تعرفه من الصور، واستكملت تعليمها إلى أن تخرجت في كلية الصيدلة بتقدير ممتاز، والتحقت بعدها بكلية الشرطة للتخرج اليوم ملازم أول صيدلي هايدي عمرو عبد الغني هلال، وزوجي الشهيد تاج على رأسي، وبنتى اختارت طريقها بنفسها».

تضحية زوجات الشهداء

وأكدت أن أسر الشهداء الذين حضروا الحفل اليوم قدموا أبنائهم للكلية ليستكملوا مسيرة الشهداء: «بنقدم أولادنا وأزواجنا ولو فتحوا باب التطوع للزوجات هنقدم أنفسنا فداء للوطن، ومصر غالية علينا كلنا، وجهود الرئيس كتير جدا وإحنا مقدرينها».