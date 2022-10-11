حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 11-10-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الحمل طموح بشكل كبير ويسعى لتحقيق كل أهدافه مهما كانت الظروف من حوله، ويعتمد على نفسه بدرجة كبيرة فهو يرفض المساعدة من أحد أغلب الوقت، وقادر على إعطاء المقترحات التي تفيد العمل بشكل كبير.

مواصفات برج الحمل

يمتلك مولود برج الحمل موهبة خاصة تجعله الأفضل في النقاشات مع الآخرين فهو يستطيع إقناع الآخرين بوجهة نظره بدرجة كبيرة، ويحب مولود برج الحمل الأجواء العائلية بدرجة كبيرة فهو قريب بدرجة كبيرة من مختلف أفراد العائلة ويسعى دائما لكي يجعل الجميع في حالة رضا.

وتقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد خدمة يومية للقراء تشمل حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي لمواليد برج الحمل:

حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الحمل

القمر في منزلك الثاني، وعليك اليوم أن تتصرف بحكمة وحذر في الأمور المهنية حتى تصل لكل ماتريد في حياتك المهنية وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الحمل.

حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الحمل

الوضع الفلكي يدفعك اليوم لمقاومة كل شيء، لذا يجب أن تكون أكثر مرونة في التعامل مع الأمور المختلفة التي تواجها لكي تكون أكثر سعادة وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الحمل.