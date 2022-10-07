حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 7-10-2022 عاطفيا ومهنيا

البعض لا يمكنه أن يبدأ اليوم دون متابعة حظك اليوم، والتي تتغير يوميًا نتيجة تغير حركة الكواكب والنجوم في منازل الأبراج السماوية.

خبيرة الأبراج عبير فؤاد، قالت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، تفاصيل حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم برج الحمل 7-10-2022 على الصعيد المهني

وعن حظك اليوم لمواليد برج الحمل يطالبك الفلك بالتروي وعليك أن تحترس وتدرس الأمور أولا ولا تعلن خططك.

حظك اليوم برج الحمل 7-10-2022 على الصعيد عاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر يدفعك للغضب، وعليك أن تهدأ وتحذر الظهور، ومع ذلك تتمتع بالقدرة على التأمل والتوصل لنتائج مذهلة.

حظك اليوم برج الثور 7-10-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الحادي عشر يدفعك لتوطيد علاقتك بالأصدقاء وبالزملاء وبرؤساء العمل، ويساعدك ذلك على الحصول على دعمهم.

حظك اليوم برج الثور 7-10-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم تعبر عن مشاعرك وعن آرائك بحرية، ويمدك الوضع الفلكي بالرغبة في إسعاد من حولك.

حظك اليوم برج الجوزاء 7-10-2022 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس واليوم عليك أن تعيد تنظيم أفكارك كي تقاوم التشتت.. لا تتسرع وفكر جيدا لتتخذ قرارات سليمة.

حظك اليوم برج الجوزاء 7-10-2022 على الصعيد العاطفي

اصبر ليومين ولا تحبط إذا تعطلت أو تأجلت أمور.

حظك اليوم برج السرطان 7-10-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ ما يجعلك تخطط لسفر أو تميل للتعاون مع جهات خارجية وتتمتع اليوم بذهن صافي.

حظك اليوم برج السرطان 7-10-2022 على الصعيد العاطفي

تفكر اليوم بطريقة إيجابية ويمدك ذلك بأفكار مميزة.

حظك اليوم برج الأسد 7-10-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يدفعك للتقدم خطوات وقد تحقق ربحا يرضيك وقد تكتشف حقائق وتكسب التأييد.

حظك اليوم برج الأسد 7-10-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. الوضع الفلكي يدفعك للاقتراب ممن تحب ويمنحك نشاطا وشعورا عاما بالحماس والسعادة.

حظك اليوم برج العذراء 7-10-2022 على الصعيد المهني

القمر في مواجهتك يجعلك أقل صبرا وأكثر تشوشا.. استشر أهل الثقة والخبرة، وينصحك الفلك بالتروي.

حظك اليوم برج العذراء 7-10-2022 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تذكر أن الصوت العالي لا يحل بل يعقد المسائل، وانتبه واهدأ.

حظك اليوم برج الميزان 7-10-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يدفعك للعمل بهمة، ويساعدك على إيجاد حلول فعالة لبعض المشاكل.

حظك اليوم برج الميزان 7-10-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس والشمس في برجك يمنحانك سحرا لا يقاوم ويساعدانك على التأثير بشدة فيمن حولك.

حظك اليوم برج العقرب 7-10-2022 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يجعل اليوم مناسبا لتحديد أهدافك وتحديد وجهتك المستقبلية.

حظك اليوم برج العقرب 7-10-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يدعوك اليوم للاحتفال بالحب مع من يهواه قلبك حتى لو كنت مشوشا.

حظك اليوم برج القوس 7-10-2022 على الصعيد المهني

تطالبك الأفلاك بالاجتهاد والحذر والمثابرة ليومين حتى تتحسن الأمور.

حظك اليوم برج القوس 7-10-2022 على الصعيد العاطفي

القمر معاكس وقد تجد أن لا شيء يرضيك، انتبه كي لا تفقد من يحبونك.

حظك اليوم برج الجدي 7-10-2022 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يشحذ طاقتك ويساعدك على القيام بلقاءات مهمة.

حظك اليوم برج الجدي 7-10-2022 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزلك الثالث يمنحك اليوم دعم الأحباب ويمدك بهدوء الأعصاب.

حظك اليوم برج الدلو 7-10-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثاني، ومن المهم أن تتمهل وأن تنظم أفكارك كي تتخذ قرارات سليمة.

حظك اليوم برج الدلو 7-10-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. فينوس بمنزل الحظ تمنحك سحرا وطاقة عاطفية، فقط حاول اليوم ألا تتسرع في أقوالك وحافظ على اللباقة.

حظك اليوم برج الحوت 7-10-2022 على الصعيد المهني

القمر اليوم في برجك يمنحك كل الثقة والقدرة على الإنجاز، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحوت 7-10-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يساعدك أن تحافظ على اتزانك النفسي وتكون في مقدمة الاهتمام.. امضِ بقوة فالفلك يعمل لصالحك.