حظك اليوم برج الحمل السبت 1-10-2022 عاطفيا ومهنيا

يثق مولود برج الحمل بنفسه كثيرا ويعجب بشخصيته لدرجة تجعل من حوله يتهمونه بالغرور أحيانا، كما أنه يحب إنجاز عمله بحماس وإخلاص وعلى أكمل وجه دون تقصير، ويحب الشهرة كثيرا ويضعها في المقدمة إذا كانت في مقارنة مع المال خاصة، ويتميز مولود هذا البرج بالطبع الحاد ولكنه متسامح، وحنون وطيب القلب.

وفيما يلي نعرض تصريحات عبير فؤاد في حديثها للوطن، بشان تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي اليوم السبت الموافق 1 أكتوبر.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني

يتواجد القمر في منزلك التاسع عشر مما، يدفعك نحو المغامرة ويكون لديه دفعة جادة نحو التفاوض مع جهات أجنبية وتجني منها نتائج إيجابية فيما بعد، وفق قول عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي

تعيش أجواء مميزة مع الشريك اجتماعيا وعاطفيا رغم ما تمر به من تشوش منذ فترة، حيث يمدك الوضع الفلكي بحضور أخاذ ولن تكون هناك حدود لطاقتك وتألقك، وفق حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي.