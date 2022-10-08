حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 8-10-2022 عاطفيا ومهنيا

تباين حظك اليوم لمواليد الأبراج السماوية، حيث أن تغيرات الكواكب والنجوم في منازل الأبراج أثرت على البعض بشكل سلبي والآخر بشكل إيجابي.

وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، تفاصيل حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم برج الحمل 8-10-2022 على الصعيد المهني

وعن حظك اليوم لمواليد برج الحمل القمر في منزلك الثاني عشر مما يجعل اليوم غير مناسب للحديث عن إنجازاتك أو الإعلان عن خططك وعليك أن تحمي نفسك من المكائد.

حظك اليوم برج الحمل 8-10-2022 على الصعيد عاطفي

القمر يتنافر مع عطارد بمنزلي الصحة.. استرخ واعتنِ بصحتك، ومع ذلك لديك طاقة عاطفية تساعدك على التواصل بود مع الأحباب.

حظك اليوم برج الثور 8-10-2022 على الصعيد المهني

عطارد في وضع داعم يمنحك نشاطا وذهنا حاضرا، وعليك أن تستفيد من الوقت الراهن.

حظك اليوم برج الثور 8-10-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يدفعك للعيش في أجواء احتفالية وتعدك الأفلاك بالسعادة.

حظك اليوم برج الجوزاء 8-10-2022 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس يدفعك للتصرف بعدائية أو تدافع بعصبية عن مصالحك وعليك أن تكون معتدلا.

حظك اليوم برج الجوزاء 8-10-2022 على الصعيد العاطفي

القمر وعطارد معاكسان مما يجعلك اليوم حساسا جدا وقد يتسبب لك ذلك في سوء تفاهم مع من حولك.. تحكم في حساسيتك.

حظك اليوم برج السرطان 8-10-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمنحك إصرارا على تحقيق فوائد ويحالفك الحظ.

حظك اليوم برج السرطان 8-10-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. عطارد في منزل العلاقات يمنحك سحرا يجعل الأحباب يفقدون كل مقاومة أمام دفئك وابتسامتك.

حظك اليوم برج الأسد 8-10-2022 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع عطارد في منزلي المال ويحتم عليك ذلك أن تبتعد عن المغامرات المالية والمخاطرة.. اصبر لتحقق آمالك بالصورة التي ترضيك.

حظك اليوم برج الأسد 8-10-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس والشمس في منزل العلاقات يعدانك بفترة مثالية للحب والمغامرة وتقضي أوقاتا رائعة.

حظك اليوم برج العذراء 8-10-2022 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك فلا تكن شديد التحفز ولا تنتظر الكثير ممن حولك، ولا تتسرع حفاظا على سلامتك.

حظك اليوم برج العذراء 8-10-2022 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تجد أن الحياة الشخصية ليست سهلة فلا تستسلم اليوم للتشوش واضبط انفعالاتك.

حظك اليوم برج الميزان 8-10-2022 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع عطارد في منزلي الصحة وعليك أن تأخذ قسطا وافرا من الراحة وأن تتحرك بهدوء حفاظا على طاقتك.

حظك اليوم برج الميزان 8-10-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يطالبك ألا تتحدث عن حياتك الشخصية وابقَ متحفظا ومن المهم أن تتجنب التعالي.

حظك اليوم برج العقرب 8-10-2022 على الصعيد المهني

يساعدك الوضع الفلكي أن تثبت وجودك في كل مكان تتواجد فيه.

حظك اليوم برج العقرب 8-10-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب ويساعدك ذلك على إصلاح علاقاتك وقد تحصل على الحب والاهتمام ببساطة.

حظك اليوم برج القوس 8-10-2022 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع عطارد مما يجعلك اليوم تميل للعصبية ويعرضك لضغوط مع المحيطين بك.

حظك اليوم برج القوس 8-10-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم يطالبك الفلك بمعالجة أخطائك.. حاول أن تتصرف بلباقة وكما ينتظر منك الآخرون.

حظك اليوم برج الجدي 8-10-2022 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر بمنزل العلاقات يجعلك لامعا وتعرف كيف تبدو متميزا بأفكارك.

حظك اليوم برج الجدي 8-10-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. عطارد بمنزل الحظ يعدك بأوقات ممتعة تقضيها مع الأصدقاء والأحباب.

حظك اليوم برج الدلو 8-10-2022 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع عطارد في منزلي المال وقد يتسبب لك في نفقات مفاجئة وعليك أن تدير أحوالك المهنية والمالية بحكمة.

حظك اليوم برج الدلو 8-10-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس والشمس بمنزل الحظ يملأن روحك وعقلك بالإيجابيات وتتواصل جيدا مع الأحباب والأصدقاء.

حظك اليوم برج الحوت 8-10-2022 على الصعيد المهني

القمر في برجك يحفزك وما زال يمدك بالنشاط والجاذبية.

حظك اليوم برج الحوت 8-10-2022 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. الوضع الفلكي اليوم يمنحك يقظة وسرعة بديهة.