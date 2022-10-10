حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 10-10-2022 عاطفيا ومهنيا

البعض يفضل بداية يومه بقراءة علم النجوم والكواكب فيما يتعلق حظك اليوم على المستوى العائلي والشخصي والعملي.

وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، تفاصيل حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم برج الحمل 10-10-2022 على الصعيد المهني

وعن حظك اليوم لمواليد برج الحمل الوضع الفلكي يمنحك اليوم نشاطا ويساعدك على تحقيق تفاهم أفضل مع من حولك، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحمل 10-10-2022 على الصعيد عاطفي

القمر في برجك يجعلك مبهرا وتلفت النظر بسهولة وتنجح في السيطرة على الجنس الآخر بما تملك من روح ودودة.

حظك اليوم برج الثور 10-10-2022 على الصعيد المهني

اليوم تنصحك الأفلاك بأن تتقدم بهدوء، ولا تتعجل الأمور ويجب أن تهتم براحة أعصابك وصحتك، ولا تعلن خططك.

حظك اليوم برج الثور 10-10-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر، وعليك أن تحافظ على الأسرار لتكون موضع ثقة للآخرين، ولا تتكلم عن أخبارك الشخصية.

حظك اليوم برج الجوزاء 10-10-2022 على الصعيد المهني

اليوم مناسب لتنمية أعمال، وقد تجمعك اليوم بالبعض مصالح مشتركة ويسهمون في مساعدتك وإسعادك.

حظك اليوم برج الجوزاء 10-10-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء، وقد تتلقى كلمات مشجعة من الأحباب والأصحاب المخلصين الذين يوجهونك إلى الطريق الصحيح.

حظك اليوم برج السرطان 10-10-2022 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس مما يجعلك تمر بفترة دقيقة تتطلب منك الانتباه والتحرك بحذر.. احترس من المغامرة والتسرع.

حظك اليوم برج السرطان 10-10-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم تبدو متعطشا للتغيير، لكن الوقت غير ملائم لذلك.

حظك اليوم برج الأسد 10-10-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزل الحظ يمنحك عقلا ساطعا ومخيلة يقظة ويجعلك ذلك ملهما وتنظر للعالم من زاوية جديدة تساعدك على الكسب.

حظك اليوم برج الأسد 10-10-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. تجد متعتك اليوم في التواجد مع الأحباب وتجد نفسك مستعدا للتعامل بحب ومثالية.

حظك اليوم برج العذراء 10-10-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يمدك بكل الأفكار المربحة وبكل الوسائل لتنمية أعمالك وأموالك.

حظك اليوم برج العذراء 10-10-2022 على الصعيد العاطفي

تميل للتصرف بنضج مما يسهل عليك أمور كثيرة وتعرف كيف تقترب من الآخرين.

حظك اليوم برج الميزان 10-10-2022 على الصعيد المهني

حافظ على حقوقك وعلى صورتك الإيجابية، واعتمد المنطق والهدوء في حديثك إذا أردت أن تحقق إصلاحا.

حظك اليوم برج الميزان 10-10-2022 على الصعيد العاطفي

أنت بحاجة اليوم لشيء من المرونة والتسامح في التعامل مع من تحب، أو مع شريك حياتك.

حظك اليوم برج العقرب 10-10-2022 على الصعيد المهني

تعتمد اليوم على قوة ملاحظتك لكل صغيرة وكبيرة وقد تقوم بإنجاز مؤثر وقوي.

حظك اليوم برج العقرب 10-10-2022 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزلك السادس يساعدك على عمل توازن بين حياتك الشخصية والعائلية.

حظك اليوم برج القوس 10-10-2022 على الصعيد المهني

تتحرر من الضغوط تدريجيا وترتفع معنوياتك وقد تعدك الكواكب بمفاجآت عذبة.

حظك اليوم برج القوس 10-10-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يملأ قلبك بالرومانسية.. انطلق اليوم وافتح عينيك وقلبك للحب.

حظك اليوم برج الجدي 10-10-2022 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق وقد يتعكر مزاجك قليلا، ومع ذلك قد تجد دعما يرضيك.

حظك اليوم برج الجدي 10-10-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وتنصحك الأفلاك ألا تعرض نفسك اليوم لحدوث سوء تفاهم مع من تحب أو شجار عائلي.

حظك اليوم برج الدلو 10-10-2022 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي داعم ويمدك بالقدرة على الإقناع وتحسن التفاهم مع من حولك.

حظك اليوم برج الدلو 10-10-2022 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل العلاقات يساعدك اليوم على التعامل بلباقة وتجد الكلمات المناسبة لكل موقف.

حظك اليوم برج الحوت 10-10-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثاني وقد تشغلك قضايا مهنية ومالية وعليك أن تراجع جيدا خطواتك واعتن بحساباتك لتتخذ قرارا سليما.

حظك اليوم برج الحوت 10-10-2022 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بمراجعة كلامك ولا تتسرع في ردود أفعالك ووعودك حفاظا على علاقاتك.