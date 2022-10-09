حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 9-10-2022 عاطفيا ومهنيا

تنقسم الأبراج السماوية لأربع أنواع؛ مائية وترابية وهوائية ونارية، ولكل نوع ينتمي إليه 3 أبراج تختلف صفاتها مثل العصبية والهدوء والثقة بالنفس والرومانسية.

وأوضحت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، تفاصيل حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم برج الحمل 9-10-2022 على الصعيد المهني

وعن حظك اليوم لمواليد برج الحمل القمر المكتمل في برجك يجعلك متحفزا وعليك بالصبر.

حظك اليوم برج الحمل 9-10-2022 على الصعيد عاطفي

تنصحك الأفلاك أن تتحكم في العصبية والانفعال مع شريك الحياة.

حظك اليوم برج الثور 9-10-2022 على الصعيد المهني

الفلك ينصحك اليوم أن تحترس ولا تعلن خططك وتجنب الفخر بإنجازاتك وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الثور 9-10-2022 على الصعيد العاطفي

القمر المكتمل بمنزلك الثاني عشر وعليك أن تتحرك بحذر وتهتم بصحتك وبتنظيم جهودك، ولتكن متعقلا وراجع أفكارك على المستوى العاطفي.

حظك اليوم برج الجوزاء 9-10-2022 على الصعيد المهني

قد تناقش اليوم عملا جديدا أو فكرة مختلفة ومميزة وتحقق مكسبا.

حظك اليوم برج الجوزاء 9-10-2022 على الصعيد العاطفي

القمر المكتمل في منزلك الحادي عشر يجعل اليوم مناسبا لتوطيد علاقتك بالأحباب والأصدقاء والاحتفال معهم.

حظك اليوم برج السرطان 9-10-2022 على الصعيد المهني

القمر المكتمل في وضع معاكس.. كن واقعيا ولا تبالغ فيما تنتظره ممن حولك وراجع موقفك ومواقف الآخرين إذا أردت أن تصل للحقيقة.

حظك اليوم برج السرطان 9-10-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم تنافر القمر مع الشمس يطالبك أن تتجنب الحوارات الشائكة.

حظك اليوم برج الأسد 9-10-2022 على الصعيد المهني

القمر المكتمل في منزل الحظ يعدك بتغيير إيجابي في محيطك ويمنحك قدرة على التخطيط الجيد.

حظك اليوم برج الأسد 9-10-2022 على الصعيد العاطفي

تتمتع اليوم بذهن صافي وقد يحمل لك الفلك الآمال والتطورات الإيجابية.

حظك اليوم برج العذراء 9-10-2022 على الصعيد المهني

القمر المكتمل في منزل المدخرات وعليك ألا تغامر وأن تخطط جيدا لخطواتك واعتن بحساباتك لتنمية مدخراتك.

حظك اليوم برج العذراء 9-10-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم قاوم التشوش واهدأ لتسيطر على الأمور!.

حظك اليوم برج الميزان 9-10-2022 على الصعيد المهني

من المهم اليوم أن تتصرف بحكمة، وأن تتحكم في انفعالاتك إذا استفزك البعض.

حظك اليوم برج الميزان 9-10-2022 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا.. القمر المكتمل في مواجهة برجك مما يجعلك أقل صبرا وأكثر تشوشا مع شريك حياتك.. حاول أن تهدأ وأن تصبر للغد.

حظك اليوم برج العقرب 9-10-2022 على الصعيد المهني

القمر المكتمل في منزل الصحة وعليك اليوم أن تنظم جهودك وتعتني بصحتك ولا تستنزفها وتذكر أن للطاقة حدود.

حظك اليوم برج العقرب 9-10-2022 على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك بعدم إعلان أخبارك ولا تتبرع بالحديث عن حياتك الشخصية.

حظك اليوم برج القوس 9-10-2022 على الصعيد المهني

يدعمك الفلك واليوم مناسب لتحديد أهدافك وتحديد وجهتك المستقبلية، فقط لا تعلن أفكارك وخططك.

حظك اليوم برج القوس 9-10-2022 على الصعيد العاطفي

القمر المكتمل في منزل الحب يدعمك، وعليك أن تستفيد من إيجابيات اليوم.

حظك اليوم برج الجدي 9-10-2022 على الصعيد المهني

القمر المكتمل في مربع برجك ويسلط الضوء على المشاكل والخلافات ويدفعك ذلك للاهتمام بمسائل عالقة وعليك أن تحذر التسرع.

حظك اليوم برج الجدي 9-10-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق.. لا شيء يرضيك، انتبه كي لا تفقد من يحبونك.

حظك اليوم برج الدلو 9-10-2022 على الصعيد المهني

القمر المكتمل بمنزل العلاقات يعمل لصالحك ويمدك بصفاء الذهن وهدوء الأعصاب ويمنحك فرصا متعددة وتدير العقول بلباقتك.

حظك اليوم برج الدلو 9-10-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس والشمس بمنزل الحظ يمدانك بالشجاعة للقيام بخطوة جريئة.

حظك اليوم برج الحوت 9-10-2022 على الصعيد المهني

القمر المكتمل بمنزلك الثاني وعليك اليوم أن تهتم بتنظيم أفكارك ونفقاتك إذا أردت أن تجتاز الأزمات.

حظك اليوم برج الحوت 9-10-2022 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بعدم التسرع في أقوالك وقراراتك، وابتعد عن جميع أنواع المواجهات والمناقشات وانتبه من الغضب.