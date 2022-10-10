481 منشأة في سيناء للحماية من السيول.. وتبطين ترع بمساحة 116 كيلو

على مدار ثمانية أعوام، شرعت الدولة فى تنفيذ عدد من مشروعات الزراعة والرى فى سيناء، وفى تقرير لوزارة الموارد المائية والرى، فإن مشروع ترعة السلام يهدف لاستصلاح واستزراع 400 ألف فدان على مياه امتداد الترعة، بمنطقة شمال سيناء، وخلق مجتمع زراعى صناعى تنموى جديد ومتكامل، وتقوية وتدعيم سياسة مصر بزيادة الإنتاج الزراعى، وكان لمشروع محطة معالجة مياه مصرف المحسمة، الذى افتتحه الرئيس «السيسى» العام الماضى، دور كبير فى المساهمة فى زراعة أرض مشروع الـ400 ألف فدان بمياه الصرف الزراعى المُعالج حيث يروى المشروع 60 ألف فدان بتكلفة 3.5 مليار جنيه، وفق أعلى المعايير الدولية، وهو المشروع الذى اختارته مجلة «ENR» الأمريكية، ليكون أفضل عمل إنشائى فى العالم لعام 2020، ضمن قائمتها التى ضمت 30 مشروعاً من 21 دولة حول العالم.

وتعمل المحطة على نقل المياه من مصرف «المحسمة» غرب القناة عبر سحارة «المحسمة» أسفل قناتى السويس القديمة والجديدة، إلى محطة المعالجة شرق القناة، ليتم معالجتها ثلاثياً بتقنية فائقة الجودة لتوفير مليون متر مكعب يومياً تكفى لزراعة 50 ألف فدان بسيناء.

ووفقاً لتقرير صادر عن مجلس الوزراء حول سيناء، تم إنشاء 481 منشأة للحماية من السيول فى محافظتى الشمال والجنوب، وتأهيل وتبطين 116 كم من الترع فى محافظتى الإسماعيلية وبورسعيد، بينما وصلت الطاقة الإنتاجية لمحطة معالجة مصرف بحر البقر إلى 5.6 مليون متر مكعب يوماً، للمساهمة فى استصلاح نحو 250 ألف فدان بشمال سيناء، فى حين وصلت الطاقة الإنتاجية لمحطة معالجة مصرف المحسمة إلى مليون متر مكعب يومياً لزراعة 55 ألف فدان، ومخطط أن تصل إلى 105 آلاف فدان، كذلك هناك 42 محطة تحلية مياه البحر قائمة بطاقة 421.5 ألف متر مكعب، يومياً و13 محطة تحلية مياه البحر بطاقة 173.8 ألف متر مكعب يومياً، فيما بلغت طاقة توسعات صرف صحى بعتاقة بالسويس 150 ألف متر مكعب يومياً، وبلغت طاقة محطة معالجة صرف صحى C9 ببورسعيد 40 ألف متر يومياً.

تدشين 18 تجمعا زراعيا وبدء تجهيز 400 ألف فدان على مياه «ترعة السلام»

وبالنسبة لأبرز مشروعات الاستزراع السمكى، جاء فى التقرير أنه تم تنفيذ أكثر من 9900 حوض ضمن مشروعى هيئة قناة السويس والفيروز للاستزراع السمكى، فى وقت يجرى فيه العمل على إنشاء 8 قرى للصيادين بتكلفة 3.5 مليار جنيه.

وقال الدكتور على إسماعيل، أستاذ الأراضى والمياه بمركز البحوث الزراعية لـ«الوطن»: هناك 21 ألف فدان منزرعة بالمحاصيل البستانية وهى الزيتون والموالح والخوخ والتين والرمان والنخيل، كما يبلغ عدد مشروعات الإنتاج الحيوانى 101 ألف مزرعة، وإجمالى الطاقة الإنتاجية من اللحوم 144 ألف طن، ومن الألبان 4894 طناً، و94 مزرعة إنتاج داجنى تسمين وبياض، وإجمالى الطاقة الإنتاجية من دجاج التسمين 1.4 مليون طائر، و3.4 مليون بيضة.

أكبر بحيرة مياه مالحة في مصر بمساحة تبلغ 165 ألف فدان

وأضاف: بحيرة البردويل بشمال سيناء، أكبر بحيرة مياه مالحة فى مصر، بمساحة تبلغ 165 ألف فدان، وهى أهم مصدر الثروة السمكية فى مصر تنتج أسماكاً فاخرة يتم تصديرها إلى دول الاتحاد الأوروبى، كذلك فى جنوب سيناء، يوجد حوالى 365 ألف فدان إجمالى المساحات القابلة للزراعة يمكن زراعتها بالمحاصيل المختلفة، حيث بلغ إجمالى الزمام المنزرع وفقاً لتقارير وزارة الزراعة 36 ألف فدان، كما تم إنشاء 33 فداناً بالصوب الزراعية لإنتاج الخضر، وبلغ إجمالى الثروة الحيوانية بالمحافظة 36427 رأس ماشية، وفيما يتعلق بالثروة السمكية، يوجد بالمحافظة 427 وحدة صيد، أما المشروعات الحكومية الزراعية فبلغت مساحة المزرعة البحثية فى نويبع 350 فداناً، تشتمل على صوب زراعية، أحواض سمكية، مزرعة زيتون.

وأشار «إسماعيل» لإنشاء مزارع تسمين بطاقة 8000 كتكوت، فضلاً عن 5 صوبات زراعية لشتلات الزينة ومحاصيل الخضر ومركز لتجميع الألبان، إضافة إلى مشروع نشر وتربية نحل العسل، الذى يضم 253 خلية لصالح 106 مستفيدين، كذلك التجمعات التنموية فى 3 مدن على مساحة إجمالية 5410 أفدنة وميناء للصيد ومزرعة سمكية ومزارع للدواجن بالطور.