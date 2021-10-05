تدريب مشترك بين صحة وتعليم الغربية لمواجهة كورونا في العام الدراسي

نظمت اليوم، الثلاثاء، مديريتي الصحة والتربية والتعليم بمحافظة الغربية، تدريبا مشتركا وذلك في إطار الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسي الجديد، ومواجهة فيروس كورونا، بمقر مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية.

توفير بيئة صحية مناسبة للطلاب

وقال المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، ضمن الإجراءات المتخذة للتصدي لفيروس كورونا المستجد COVID-19، وبما يتماشى مع توجيهات الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان، لاحتواء التفشي ومنع انتشار المرض في البلاد، وفي إطار إجراءات وزارة الصحة والسكان لمواجهة كورونا، وإيماء إلى خطة القطاع الوقائي للاستعداد لبداية العام الدراسي الجديد وتوفير بيئة صحية آمنة في ظل هذه التحديات.

آليات الحفاظ على الطلاب وحمايتهم من كورونا

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، أن التدريب جاء بتقنية الفيديوكونفرانس بين مديريتي التربية والتعليم والصحة والإدارات التابعة لهما، وذلك بقاعة الفيديو كونفرانس بديوان المديرية، بحضور فريق من مديرية الشؤون الصحية، يضم مدير عام الطب الوقائي، مدير إدارة الأمراض المعدية، مسؤول الترصد، مدير إدارة الرعاية الأساسية، مسؤول الصحة المدرسية، مسؤول الثقافة الصحية والإعلام السكاني من الإدارات الصحية بمقرات إدارات التربية والتعليم، مدير الطب الوقائي، مدير الرعاية الأساسية، مسؤول الصحة المدرسية، مسؤول الثقافة الصحية، وجرت مناقشة آليات التصدي ومواجهة فيروس كورونا وكيفية توفير الحماية اللازمة للطلاب والحفاظ على صحتهم.