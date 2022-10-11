سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء 11-10-2022 في مصر

قال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، إن أسعار البيض مازالت مستقرة منذ عدة أيام، حيث استقر سعر كرتونة البيض في الأسواق المحلية منذ بدء العام الدراسي الجديد 2022/2023 بسبب توافر المعروض.

وتستعرض «الوطن»، في التقرير التالي، سعر كرتونة البيض في الأسواق المحلية وفق شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة في تصريحات خاصة، ووفق جولة في الأسواق المحلية.

سعر كرتونة البيض اليوم

قال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، لـ«الوطن»، إن أسعار البيض مستقرة في الأسواق المصرية خلال الفترة الحالية.

وسجل سعر طبق البيض الأحمر في المحلات التجارية نحو 75 جنيهًا، في حين يأتي من المزرعة بمتوسط سعر 67 جنيهًا.

كما سجل سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 73 جنيهًا، في المحلات، في حين يحصل عليها التاجر بسعر 65 جنيها من المزرعة.

ويصل سعر كرتونة البيض البلدي المكونة من 30 بيضة إلى نحو 85 جنيهًا.

سعر البيض في المحلات اليوم

وتباع البيضة الواحدة في بعض المناطق الشعبية بسعر يتراوح ما بين 2.35 إلى 2.60 جنيه.

يباع الطبق المكون من 30 بيضة بسعر 79 جنيهًا للأحمر.

كما يباع الطبق الكون من 30 بيضة من البيض الأبيض إلى نحو 76 جنيهًا.

وفي سلاسل المحلات التجارية الكبرى جاءت الأسعار كما يلي:

تباع كرتونة البيض المكونة من 10 بيضات بمتوسط سعر 32 جنيهًا.

كما يباع سعر طبق وكرتونة البيض المكونة من 15 بيضة بنحو 49 جنيهًا.

كما يصل سعر كرتونة البيض المكونة من 30 بيضة بسعر يتراوح ما بين 95 إلى 130 جنيهًا، حسب الشركة المنتجة والتغليف.