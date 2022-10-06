سعر كرتونة البيض اليوم الخميس 6-10-2022 في مصر

استقر سعر كرتونة البيض صباح اليوم الخميس، ليحافظ على نفس قيمته السعرية في السوق، بعد قيام وزارة الزراعة بضخ كميات من البيض في منافذها بأسعار مدعمة حيث تسجل كرتونة البيض بمنافذ الوزارة سعر 70 جنيهًا.

وتستعرض «الوطن»، سعر كرتونة البيض في السوق المحلي، وفق تصريحات خاصة لبوابة «الوطن» من رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة الدكتور سيد عبدالعزبز والتي جاءت كالتالي:

سعر كرتونة البيض اليوم

وقال عبدالعزيز، إن سعر طبق البيض الأحمر يأتي من المزرعة بمتوسط سعر 67 جنيها، بينما يباع في المحلات التجارية جاء بسعر 75 جنيهًا، وقد يرتفع السعر قليلا حسب المنطقة وتكلفة النقل.

وأضاف أن سعر كرتونة البيض الأبيض سجل نحو 73 جنيهًا، في المحلات، في حين يحصل عليها التاجر بسعر 65 جنيها من المزرعة، بينما سعر البيض البلدي وهو الأعلى فأنه يباع الكرتونة المكونة من 30 بيضة بنحو 85 جنيهًا.

سعر البيض اليوم

وتباع كرتونة البيض المكونة من 10 بيضات بمتوسط سعر 32 جنيهًا، في المحلات التجارية الكبري، بينما كرتونة البيض والمكونة من 15 بيضة بسعر 49 جنيهًا، فيما الكرتونة المكونة من 30 بيضة بسعر يتراوح ما بين 95 إلى 130 جنيهًا، حسب الشركة المنتجة والتغليف وما إذا كان أورجانيك أو عاد، وسجل سعر البيضة الواحدة النوع الأحمر أو البيض اليوم السبت بين 2.50 و2.60 جنيه.