سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء 4-10-2022 في مصر

استقر سعر كرتونة البيض في الأسواق المحلية بالتزامن مع بداية الأسبوع الأول من العام الدراسي، بسبب توافر المعروض، وطرح هيئة الإصلاح الزراعي لكميات من البيض في منافذ بيع وزارة الزراعة بأسعار مخفضة.

ويستعرض في التقرير التالي، سعر كرتونة البيض في بداية اليوم الاثنين في الأسواق المحلية وفق شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة وفي الأسواق المحلية، وفي منافذ بيع وزارة الزراعة.

سعر كرتونة البيض اليوم

وفي تصريحات خاصة لبوابة «الوطن» قال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار البيض مستقرة في الأسواق المصرية خلال الفترة الحالية، موضحًا أن سعر طبق البيض الأحمر يباع في المحلات التجارية جاء بسعر 75 جنيهًا، في حين يأتي من المزرعة بمتوسط سعر 67 جنيهًا.

وأضاف أن سعر كرتونة البيض الأبيض سجل نحو 73 جنيهًا، في المحلات، في حين يحصل عليها التاجر بسعر 65 جنيها من المزرعة، بينما سعر البيض البلدي وهو الأعلى فأنه يباع الكرتونة المكونة من 30 بيضة بنحو 85 جنيهًا.

سعر البيض في المحلات اليوم

وفي المحلات التجارية في المناطق الشعبية تباع البيضة الواحدة بسعر يتراوح ما بين 2.35 إلى 2.60 جنيه، بينما يباع الطبق المكون من 30 بيضة بسعر 79 جنيهًا للأحمر، و76 جنيهًا للأبيض.

وفي سلاسل المحلات التجارية الكبرى يباع كرتونة البيض المكونة من 10 بيضات بمتوسط سعر 32 جنيهًا، والمكونة من 15 بيضة بسعر 49 جنيهًا، فيما الكرتونة المكونة من 30 بيضة بسعر يتراوح ما بين 95 إلى 130 جنيهًا، حسب الشركة المنتجة والتغليف وما إذا كان أورجانيك أو عادي.

سعر البيض في منافذ وزارة الزراعة

ويباع كرتونة البيض الأبيض بسعر 70 جنيهًا، بينما الأحمر بسعر 75 جنيهًا في منافذ وزارة الزراعة.