سعر الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 11-10-2022.. 33 جنيها في المزرعة

قال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، في تصريحات خاصة لبوابة «الوطن»، إن أسعار الفراخ وصلت اليوم في المزرعة إلى 33 جنيها.

وأوضح عبدالعزيز، أن أسعار الدواجن البيضاء وسعر الفراخ اليوم حافظت على استقرارها دون تغيير ملحوظ منذ عدة أيام.

وسجل سعر الفراخ اليوم الثلاثاء الموافق 11 أكتوبر 2022، في الأسواق، وفقا لما ذكره الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، في تصريحات خاصة لبوابة الوطن، كما يلي:

سعر الفراخ اليوم للمستهلك

سجلت أسعار الدواجن نحو 33 جنيها و35 جنيها في المزارع

ويتراوح سعر الفراخ اليوم الثلاثاء للمستهلك بين 38 إلى 40 جنيها.

ووصلت أسعار الفراخ البيضاء إلى 24 جنيها للكيلو.

وبلغ سعر الكيلو من الفراخ الساسو نحو 39 جنيها.

ويتراوح سعر الكتكوت الساسو ما بين 4.5 ويصل إلى 4.75 جنيه.

وجاءت أسعار الفراخ ومشتقات الدواجن داخل الأسواق المحلية وفق جولة أجرتها «الوطن»، كالتالي:

- تراوح سعر كيلو للدواجن البيضاء بين 35 و36 جنيهًا.

- وصل سعر الأجنحة إلى نحو 28 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو الأوراك بين 35 و37 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو الدبابيس بين 38 و42 جنيهًا.

- تراوح سعر البانيه للكيلو بين 75 و85 جنيهًا.

- سعر الدواجن البلدي بين 49 و52 جنيهًا.

- تراوح سعر بيع كيلو صدور الدواجن بين 46 و50 جنيهًا.

- تراوح سعر القوانص والكبدة اليوم بين 36 و40 جنيهًا.

أسعار الدواجن داخل المحالات

وجاءت أسعار الدواجن داخل المحالات التجارية اليوم الثلاثاء كما يلي:

- وصل سعر كيلو الفراخ الطازجة إلى نحو 85 جنيهًا.

- وصل سعر بيع الفرخة البلدي ذات وزن 2 كيلو إلى نحو 125 جنيهًا.

- تراوح سعر البانيه بين 95 و 110 جنيهات.