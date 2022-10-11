حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11-10-2022 عاطفيا ومهنيا

يميل مولود برج القوس إلى العيش دون قيود ولا يحسب حساب لأحد، إذا يأتي ذلك على حساب حريته ويقيدها، فهو يعشق الحرية، ولا يهدأ أبدا عند الشعور بالخنقة ويثور على ذلك، ويسعى للسفر والانطلاق وخوض التجارب المختلفة، وزيارة العديد من الأماكن والبلاد.

وفي السطور التالية، نقدم تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي اليوم الثلاثاء الموافق 11 أكتوبر، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لبوابة الوطن.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

يتواجد فينوس وعطارد بمنزل الأصدقاء وهو ما يبشرك اليوم بعقد لقاءات تلعب دورا أساسيا في تطورك وقد تجد حلا لمشاكل عالقة منذ فترة كبير، وفق حظك اليوم لمواليد برج القوس بحسب عبير فؤاد.

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

يتواجد القمر بمنزل العمل اليوم مما يدفعك نحو الاهتمام بواجباتك الخاصة بالعائلة، والاهتمام أيضا بشئونك المهنية، كما يجب عليك أن تستخدم قوة ملاحظتك لأنها ترشدك لطريق الصواب، وفق حظك اليوم.