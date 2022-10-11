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حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11-10-2022 عاطفيا ومهنيا

كتب:

رحاب عبد الراضى
12:03 ص | الثلاثاء 11 أكتوبر 2022
حظك اليوم برج الحوت

حظك اليوم برج الحوت

يقدس مواليد برج الحوت العائلة كثيرا، والأصدقاء أيضا، ويعرف عنهم بأنهم أشخاص ودودين، ويحرصون على تقديم الدعم والاهتمام والمساعدة لمن حولهم، ويسندونهم في مختلف المواقف والأزمات التي يمرون بها، مهما كان ذلك على حساب راحتهم، لذا يمكن تصنيفهم بأنهم أفضل الأصدقاء؛ لأنهم يقدمون احتياجات ورغبات أصدقائهم على حاجاتهم ويقدمون كامل الاهتمام، والحب لشريك حياتهم، وهم من أقدر الناس تعبيراً عن مشاعرهم لمن حولهم.

وفي السطور التالية، نقدم تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي اليوم الثلاثاء الموافق 11 أكتوبر، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لبوابة «الوطن».

حظك اليوم برج الحوت عاطفيا

يتواجد فينوس وعطارد بمنزلك السادس اليوم مما يعدك بالتوافق العاطفي مع الأحباب والأصدقاء، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الحوت.

حظك اليوم برج الحوت مهنيا 

القمر في منزل العلاقات اليوم مما يبشرك بيوم جيد ويعدك بأن تسير الأمور بشكل جيد حسبما انتظرتها إذا قمت بما عليك أن تقوم به، بحسب ما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

 

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بقلم رحاب عبد الراضى