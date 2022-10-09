تحرير 1998 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

ضبطت حملات الإدارة العامة للمرور، عددا من المخالفات المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية، وجرى 1998 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني، واتخذت الاجراءات القانونية اللازمة، خلال 24 ساعة.

تحرير 1998 مخالفة

وحررت حملات الإدارة العامة للمرور على مستوى الجمهورية، 1998 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني، ورفع 52 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

1124 مخالفة لقائدي الدراجات النارية

وشنّت الإدارة العامة للمرور حملات مرورية مكبرة لضبط مخالفات عدم ارتداء الخوذة وتمكنت الحملات المرورية من ضبط 1124 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة على مستوى الجمهورية، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

أما عن العقوبة التي حددها قانون المرور الجديد لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، فتتمثل في سحب الترخيص لفترة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر، كما تقع عقوبة على صاحب المخالفة بالحبس فترة تصل لـ6 أشهر، وتقع على صاحب المخالفة غرامة تبدأ من 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه، أو تقع عليه إحدى العقوبتين السابقتين بالحبس أو الغرامة، وفقًا لقانون المرور.