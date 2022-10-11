وزير الدفاع السعودي يؤكد دعم التحالف العربي لمجلس القيادة اليمني

بحث وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، بمقر وزارة الدفاع بالعاصمة «الرياض» مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، الجهود الأممية لتمديد الهدنة الأممية.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، جهود منظمة «الأمم المتحدة» في تمديد الهدنة في اليمن، لرفع المعاناة عن الشعب بما يحقق الأمن والسلام في اليمن، كما ناقش المسؤولان، المستجدات والتطورات على الساحة اليمنية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

العليمي: الدور السعودي كقائد لـ«التحالف العربي» سيبقى خالدا

وأكد الأمير خالد بن سلمان، دعم «تحالف دعم الشرعية في اليمن» بقيادة المملكة العربية السعودية، لمجلس القيادة الرئاسي اليمني، ولكل الجهود المبذولة لإحلال الأمن والسلام والاستقرار البلاد، بما يكفل إنهاء الأزمة، والوصول إلى حل سياسي شامل، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» التابعة للحكوو اليمنية الشرعية.

بدوره، قال العليمي، إن دور المملكة العربية السعودية كقائد لـ«التحالف العربي»، وتضحياتها الغالية، ستبقى خالدة، ومحل فخر واعتزاز وتقدير الشعب اليمني، وأشاد المسؤول اليمني، بالتدخلات الانمائية والانسانية للبرامج والمشروعات السعودية، وفي مقدمتها «مركز الملك سلمان»، و«مسام».