مواعيد وأماكن تواجد سيارات الخدمة المتنقلة لـ«مياه الشرقية».. تبدأ اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، مواعيد وأماكن تواجد سيارة خدمة العملاء المتنقلة بالأحياء والمراكز والمدن والقطاعات الواقعة بنطاق عملها بدء من اليوم الاثنين وحتى الخميس المقبل، بدءا من الساعة 8 صباحا وحتى الثانية عصرا.

مواعيد تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بالقطاعات

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إلى مواعيد تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بالقطاعات كالاتي:

- مواعيد توجد سيارة خدمة العملاء المتنقلة بنطاق قطاع المركز بقرية بقرية بهنباي بدء من اليوم الاثنين إلى الخميس.

- مواعيد تواجد سيارة خدمة العملاء المتنقلة بنطاق مركز ديرب نجم بقرية كفر الجنيدي اليوم وقرية الشراقوة يوم غدا الثلاثاء وبقرية صفط زريق يومي الأربعاء والخميس.

- مواعيد تواجد سيارة خدمة العملاء المتنقلة بنطاق شمال المحافظة، بمركز الحسينية بقريه الأخيوة من يوم السبت إلى الخميس.

تقديم الخدمة لكبار السن والعملاء ممن يصعب عليهم الحضور للمراكز

وقالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، إن سيارات خدمة العملاء المتنقلة تحرص على تسهيل تقديم الخدمة للمناطق البعيدة والنائية التي لم يتم تجهيز مراكز خدمة عملاء بها، بالإضافة لتقديم الخدمة لكبار السن والعملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء.

الخدمات التي تقدمها سيارات خدمة العملاء المتنقلة للمواطنين

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، أن سيارات خدمة العملاء المتنقلة تقدم خدمات الشركة المختلفة، مثل (التعاقد على إدخال العدادات – شحن الكروت مسبوقة الدفع – سداد الفواتير- الاستعلام عن الفواتير – تقديم شكاوى).