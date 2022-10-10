محافظ الشرقية: استراتيجية بالتعاون مع وكالة أمريكية للاستفادة من كل القطاعات

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية، جاء ذلك خلال ترأسه الاجتماع الأول لـ المجلس الاقتصادي الاجتماعي والمُشكل بالقرار رقم «13582» لسنة 2022 م.

وضع الرؤية التنموية والخطة الاستراتيجية للمحافظة

جاء الاجتماع بهدف تعزيز أوجه التعاون والتنسيق بين أعضاء المجلس للمشاركة في وضع الرؤية التنموية والخطة الاستراتيجية للمحافظة، ودعم وضع استراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية التي تعتمد على دراسة وتحليل القطاعات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية بالمحافظة، وكذلك دعم المحافظة في وضع سياسات التشغيل وتحسين ظروف العمالة وخلق فرص عمل محلية مستدامة وجذب الاستثمارات المحلية والقومية والدولية من خلال المشاركة في تسويق الفرص الاستثمارية.

وقال «غراب» إن المحافظة أجرت تعاونًا مع وزارة التنمية المحلية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لوضع الاستراتيجية الاقتصادية للمحافظة من خلال إنشاء وحدة التنمية الاقتصادية وإجراء المسح الاقتصادي لكافة قطاعات المحافظة لتعظيم الاستفادة منها.

مشروعات تم تنفيذها

وأوضح «غراب»، أنه خلال الفترة من 2014 حتى 2022، شهدت المحافظة تنفيذ 835 مشروعا في كل القطاعات الخدمية والتنموية بتكلفة 26 مليارات و 500 مليون جنيه وجاري العمل في 331 مشروعا بتكلفة 18 مليار و 500 مليون جنيه، وأشار المحافظ إلى افتتاح 42 مشروعا بتكلفة مليار و 795 مليون جنيه، خلال شهر سبتمبر الماضي.