اليوم.. اجتماع افتراضي لمجموعة الـ7 لتأكيد الالتزام بدعم أوكرانيا

أعلنت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، أن رئيس البلاد جو بايدن وقادة مجموعة الدول الـ7 التي تضم إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية كلا من «ألمانيا-فرنسا-كندا-إيطاليا-اليابان-المملكة المتحدة»، سيعقدون، اليوم الثلاثاء، اجتماعا افتراضيا لتأكيد التزامهم بدعم أوكرانيا، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

زيلينسكي: الأوكرانيون متحدون أكثر

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن لا يمكن تخويف بلاده، بل إن الأوكرانيين متحدون أكثر، مضيفا في فيديو، إن شعبه مقتنعون أكثر بضرورة تحييد «الإرهابيين»، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

وفي سياق متصل، قال مسؤول أممي سابق، إن «كييف» تورطت في جرائم ضد الروس في جمهوريتي «دونيتسك» و«لوجانسك» الشعبيتين منذ عام 2014، عندما تمت الإطاحة بالرئيس فيكتور يانوكوفيتش، وقال مفتش المنظمة السابق لمراقبة نزع أسلحة الدمار الشامل، سكوت ريتر، إن الحكومة الأوكرانية التي جاءت في العام 2014 أصدرت قوانين جديدة تحظر اللغة والثقافة الروسية.