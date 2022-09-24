مجموعة السبع: لن نعترف باستفتاءات انضمام 4 مناطق أوكرانية إلى روسيا

أدانت مجموعة الدول الصناعية السبع «الولايات المتحدة - المملكة المتحدة - ألمانيا - كندا - فرنسا - إيطاليا - اليابان» الاستفتاءات على انضمام جمهوريتي «دونيتسك» و«لوجانسك» الشعبيتين، ومقاطعتي «خيرسون» وزابوريجيا» شرق وجنوب أوكرانيا إلى روسيا، التي تحاول «موسكو» استخدامها لخلق ذريعة مفتعلة لتغيير وجه الأراضي الأوكرانية السيادية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وبدأت، أمس الجمعة، استفتاءات الضم في مناطق أوكرانية خاضعة بشكل كامل أو جزئي لسيطرة «موسكو»، ومن المقرر استمرار التصويت حتى يوم الثلاثاء المقبل، في «دونيتسك» و«لوجانسك» شرق أوكرانيا، وفي «خيرسون » و«زابوريجيا» جنوب البلاد، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وقال قادة المجموعة في بيان مشترك، إنهم لن يعترفوا بهذه الاستفتاءات أبدا، ونتائج التصويت لن تمثل تعبيرا شرعيا عن إرادة شعب أوكرانيا، وأشار القادة إلى أن هذه الأعمال تنتهك الميثاق الأممي والقانون الدولي، وتتعارض مع مبدأ سيادة القانون

وفي سياق متصل، ندد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، ونظيره الكوبي، برونو باريليا بسياسة العقوبات أحادية الجانب، وجدد الوزيران، رفض بلادهما لهذه العقوبات.

كوبا تؤكد تضامن «هافانا» مع جهود «موسكو» لحماية السلام والأمن

ووقع لافروف وباريليا على خطة المشاورات على مستوى الخارجية للسنوات الـ5 المقبلة.وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، إن باريليا، أكد عقب لقاءه مع لافروف، على هامش الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، تضامن «هافانا» مع جهود «موسكو» لحماية السلام والأمن والقانون الدولي على أساس الميثاق الأممي.

من جانبه، أكد لافروف، دعم بلاده لكوبا في مطالبها العادلة بالرفع الكامل والفوري للحظر التجاري الأمريكي عنها.

«مجلس التعاون» الخليجي وروسيا يستعرضان سبل تعزيز العلاقات

من جانبها، ترأس وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، الجانب الخليجي في الاجتماع الوزاري بين دول «مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، مع «موسكو» فيما ترأس الجانب الروسي لافروف، على على هامش الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

واستعرض الجانبان، علاقات الصداقة بين «مجلس التعاون» وروسيا، وسبل تعزيزها في مجالات التعاون، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسيمة «واس».

وفي وقت سابق، استقبل ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، محمد بن سلمان، في الديوان الملكي بقصر السلام في مدينة «جدة»، المستشار، المبعوث الخاص للرئيس الأوكراني، رستم أومرييف، مؤكدا حرص «الرياض»، ودعمها لكافة الجهود الدولية الرامية لحل أزمة أوكرانيا سياسيًا، ومواصلتها جهودها للإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها.

وعبر أومرييف عن تقدير أوكرانيا للمساعي الإنسانية الحميدة التي بذلها ولي العهد السعودي، وتبذلها السعودية من خلال مركز «الملك سلمان للإغاثة»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.