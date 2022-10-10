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«زيلينسكي» يجري اتصالاً بـ«ماكرون».. ويطلب اجتماعًا عاجلاً لـ«مجموعة السبع»

كتب:

أحمد عادل موسى
12:27 م | الإثنين 10 أكتوبر 2022
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم، إنّه أجرى اتصالًا عاجلًا مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد الهجمات الروسية الأخيرة على أوكرانيا، وفقًا لما نقلته وكالة «رويترز».

رد فعل أوروبي ودولي صارم

وذكر «زيلينسكي» أنه ناقش خلال المكالمة الهاتفية تعزيز الدفاع الجوي الأوكراني، والحاجة إلى رد فعل أوروبي ودولي صارم، فضلًا عن زيادة الضغط على الاتحاد الروسي، وكتب عبر حسابه على منصة التغريدات، تويتر: «فرنسا تقف مع أوكرانيا».

«زيلينسكي» يطلب مساعدة ألمانيا لاستعادة البنية التحتية

وعلى جانب آخر، اتفق الرئيس الأوكراني مع المستشار الألماني أولاف شولتز، على عقد اجتماع عاجل لمجموعة السبع للاقتصادات المتقدمة في العالم، بشأن الهجمات الروسية الأخيرة على أوكرانيا.

وطالب «زيلينسكي» مساعدة ألمانيا لاستعادة البنية التحتية المتضررة، نتيجة الهجوم الذي شنته القوات الروسية على أوكرانيا.

وقصفت روسيا عدة مناطق في أوكرانيا اليوم، أسفرت عن مقتل مدنيين، وتدمير البنية التحتية، ردًا على قيام أوكرانيا بتفجير جسر كيرتش الرابط بين روسيا وشبة جزيرة القرم، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استهداف الجسر بالهجوم الإرهابي.

 

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