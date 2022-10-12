سعر كرتونة البيض اليوم في المزارع والمحال التجارية

استقرت أسعار البيض في الأسواق اليوم، وسط اهتمام المواطنين بمتابعة سعر كرتونة البيض في الأسواق سواء الأبيض أو الأحمر أو البلدي، تزامنا مع انطلاق موسم المدارس قبل أسبوع.

ورصدت «الوطن» في إطار اهتمام قطاع كبير من المواطنين سعر كرتونة البيض في الأسواق اليوم وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر كرتونة البيض في الأسواق

تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض أو الأحمر أو البلدي في الأسواق ما بين 75 جنيها و80 جنيها كما تراوح سعر طبق البيض الذي يحتوي على 30 بيضة بين67 جنيها و70 جنيها في المزرعة.

أسعار البيض في المحال التجارية

وتراوح سعر البيضة بين 2.50 جنيه و3 جنيهات في المحال التجارية، وأوضح عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة لـ «الوطن»، أنه من الصعب وصول سعر كرتونة البيض إلى 120 جنيها فهذا يتطلب ارتفاع أسعار العلف بدرجة كبيرة متوقعا عدم وصوله إلى هذا السعر.

ويحتوي البيض على فيتامين ب 12 وفيتامين د كما أن تناول البيض يمد الجسم بالبروتين والدهون الصحية وطهيه مسلوق يقلل السعرات الحرارية ويجعل من يتناوله يشعر بالشبع لفترة أطول، إلى جانب أنه يساعد على تحسين لون البشرة وقوة الشعر والأظافر ويعمل على تنظيم ضغط الدم.