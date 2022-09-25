جنوب سيناء تستعد لبدء موسم عصر الزيتون.. أجود أنواع الزيوت وأقلها حموضة

بدأت عملية تجهيز معاصر الزيتون بجنوب سيناء؛ لبدء موسم عصر زيت الزيتون، الذي يبدأ من أول أكتوبر حتى نوفمبر المقبل، وتشتهر محافظة جنوب سيناء بزراعة محصول الزيتون؛ نظرًا لطقسها الممتاز وتربتها الخصبة التي تجود فيها زراعة كل أنواع الزيتون.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، في تصريح خاص لـ"الوطن"، إن مساحة مزارع الزيتون تضاعفت في مدينتي رأس سدر وطور سيناء؛ لأن الأهالي يعرفون قيمة الزيتون الذي لا يحتاج مياه كثيرة وتجود زراعته بمختلف أنواعه في جنوب سيناء، موضحًا أن دير سانت كاترين يضم أنواعًا نادرة من أشجار الزيتون، التي تنتج أفضل أنواع زيت الزيتون في العالم، والمعروف باسم "زيت دير سانت كاترين".

أفضل زيت وأقل نسبة حموضة

الدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة بمحافظة جنوب سيناء، قال لـ"الوطن"، إن المساحة المزروعة زيتون في جنوب سيناء بلغت 24 ألف فدان، وتتركز في الطور ورأس سدر، بـ جنوب سيناء، ويتميز زيتون سيناء بميزات عدة أولها أن طبيعة الأشجار تثمر وتنتج بشكل طبيعي دون أي مواد كيميائية.

وأضاف أنه يوجد معصرتين لزيت الزيتون بالمحافظة، الأولى في رأس سدر والثانية في الطور، وتعتمد علي العصر اليدوي على البارد، بالإضافة إلى معصرة جهاز تعمير سيناء التي ستفتتح قريبا، مشيرًا إلى أن زيت الزيتون في جنوب سيناء من أجود وأفضل الأنواع في العالم؛ لأن نسبة الحموضة فيه تصل إلى الصفر، ومن أفضل الأنواع للعصر هي البيكول والأسباني لأن نسبة الزيت تزيد عن 50% من حجم الثمرة.

موسم عصر الزيتون

وأكد وكيل وزارة الزراعة، أنه تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، جرى الاستعداد لإعادة تشغيل معصرة الزيتون على البارد بعد توقف استمر لسنوات؛ لاستقبال الزيتون من المزارعين، وقال إنه جرى عمل الصيانة اللازمة للأجهزة والمعدات والأدوات التي تستخدم في عمليه العصر.

وتابع أنه تفقد المعصرة التي توجد في المنطقة الصناعية بالطور، رفقة المهندس سامي العقبي وكيل المديرية، للاطمئنان على اتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات اللازمة للتشغيل، بحضور المهندس أحمد رمضان، الذي أكد استعداد المعصرة لاستقبال المزارعين لعصر الزيتون مع بدء الموسم اعتباراً من مطلع هذا الأسبوع.