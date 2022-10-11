النيابة تأمر بدفن جثة عامل لقى مصرعه في حادث الطريق الأوسطي

صرحت النيابة العامة بدفن جثة عامل لقى مصرعه حال اصطدام سيارة ميكروباص بدراجة نارية بالطريق الأوسطي، قبل بوابة الرسوم بنحو 5 كيلو مترات اتجاه الضبعة، ما أدى إلى مصرعه على الفور متأثراً بإصابته الخطيرة، واستعجلت الأجهزة الأمنية في تحرياتها النهائية حول الواقعة.

بلاغ بوقوع حادث تصادم

بداية الواقعة كانت بتلقي قسم شرطة ثان أكتوبر بلاغاً يفيد بوقوع حادث اصطدام سيارة ميكروباص بدراجة نارية بالطريق الأوسطي، قبل بوابة الرسوم بنحو 5 كيلو مترات اتجاه الضبعة كان يستقلها المتوفى وآخرون، وعلى الفورانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقع للتأكد من صحتها.

مصرع عامل وإصابة شخصين

وبالانتقال وإجراء التحريات الأولية، تبين مصرع عامل يبلغ من العمر 36 سنة وإصابة شخصين، الأول عامل ومصاب باشتباه كسر بالساق اليسرى وسحجات متفرقة بالجسم، والثاني مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أكتوبر المركزي، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

التحفظ على قائد السيارة المتسببة في الحادث

وتمكنت الأجهزة الأمنية من التحفظ على السيارة الميكروباص المتسببة في الحادث والدراجة النارية، كما ضبطت قائد السيارة الأولى المتسبب في الحادث.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة دون قصد منه، وتم إخطار النيابة العامة لتولي التحقيق في الواقعة، والتي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتحفظ على كاميرات المراقبة في محيط المكان.