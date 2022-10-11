إصابة شخصين في حادث انقلاب دراجة نارية بالبحيرة.. «بتر ساق أحدهما»

أصيب شخصان بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث انقلاب دراجة نارية أمام مدرسة ثانوية بدمنهور في محافظة البحيرة، ونقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، إخطار من مأمور مركز دمنهور يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية، مما أسفر عن إصابة شخصين أمام إحدى المدارس الثانوية.

أسماء المصابين

بالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من «وليد خميس محمد»، 38 سنة، مقيم افلاقة بدمنهور، جرى بتر ساقه اليسرى، و«محمود محمد خماري»، 20 سنة، مقيم دمنهور، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف في البطن وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور العام لتلقي العلاجات والإسعافات اللازمة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.