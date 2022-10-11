عائد سندات الخزانة البريطانية يصل لأعلى مستوى منذ 2008

استمر العائد على سندات الخزانة البريطانية لأجل 10 سنوات في الارتفاع ليقترب من 4.5%، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2008، وفشل تدخل بنك إنجلترا في تعزيز ثقة المستثمرين عبر رفع سعر الفائدة.

توسيع عمليات شراء الذهب

اليوم الثلاثاء، أعلن البنك المركزي البريطاني أنَّه سيوسع نطاق عمليات شراء الذهب اليومية ليشمل أيضًا مشتريات السندات المالية المرتبطة بالتضخم، ويأتي ذلك في أعقاب إعلانه أمسعن زيادة برنامج الشراء المؤقت للسوق المذهب لفترة طويلة من حد أقصى يومي يبلغ 5 مليارات جنيه إسترليني إلى 10 مليارات جنيه إسترليني لبقية الأسبوع.

تاريخياً، وصلت سندات المملكة المتحدة لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 16.09% في نوفمبر من عام 1981.

توقعات بالزيادة خلال عام

من المتوقع أن يتم تداول سندات حكومة المملكة المتحدة لأجل 10 سنوات عند 4.49% بنهاية هذا الربع أكتوبر – ديسمبر 2022، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية (Trading Economics)، وسط توقعات أن يتم التداول عند 5.35% في غضون 12 شهرًا.

تراجع الأسهم البريطانية

في سياق آخر، تراجعت الأسهم البريطانية اليوم الثلاثاء، متتبعة الأسهم العالمية وسط مخاوف للمستثمرين من ارتفاع أسعار الفائدة، وتصاعد التوترات الجيوسياسية ومخاطر الركود العالمي.

وأمس، حذر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من تصاعد مخاطر التباطؤ في الاقتصاد العالمي، في ظل وجود العديد من التحديات في مقدمتها الحرب الروسية الأوكرانية، وتداعيات جائحة كورونا على الصعيد العالمي.