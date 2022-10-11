لجنة مصرية سعودية لتذليل العقبات أمام المعتمرين وحجاج بيت الله الحرام

استقبل أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة في الزمالك، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية والوفد المرافق له، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير الحج والعمرة السعودي لمصر على رأس وفد رفيع المستوى.

حضر اللقاء من الجانب السعودي الدكتور عبد الفتاح مشاط نائب وزير الحج والعمرة، والسفير أسامة نقلي سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، والدكتور عبد العزيز وزان وكيل الحج والعمرة لشئون العمرة والدكتور الحسن المناخرة وكيل وزارة الحج والعمرة للتعاون الدولي، وعدد من قيادات الوزارة.

واستهل أحمد عيسى اللقاء بالترحيب بالوزير السعودي والوفد المرافق له في بلدهم الثاني مصر، متمنياً لهم أن تكون زيارتهم لمصر زيارة طيبة وموفقة وأن تحقق مصر والسعودية الأهداف التي تسمو إليها.

بحث أوجه التعاون بين الجانبين في العديد من المجالات

وأكد الوزير أحمد عيسى، عمق العلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين، وأوجه التعاون المختلفة بين الجانبين في العديد من المجالات منها السياحة والآثار، مضيفًا أن هناك مساحات كبيرة وفرص للتعاون بين البلدين في مجالات سياحية أخرى بجانب ملف رحلات الحج والعمرة.

وزير الحج والعمرة يعبر عن سعادته البالغة لزيارته لمصر

وفي كلمته، أعرب الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، عن سعادته البالغة بهذا اللقاء وبزيارته لمصر وما تضمنته هذه الزيارة من لقاءات هامة، مشيداً بالتطور الذي تشهده مصر في العديد من المجالات.

وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من النقاط لتعزيز سبل التعاون المختلفة بين وزارة السياحة والآثار ووزارة الحج والعمرة السعودية، ومناقشة عدد من المُقترحات للتيسير على حجاج بيت الله الحرام.

تشكيل لجنة تنسيقية عليا من الجانبين المصري والسعودي

كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة تنسيقية عليا من الجانبين المصري والسعودي تضم الكفاءات الفنية المطلوبة لتقوم بالتنسيق الدائم في العديد من المهام من بينها التنسيق لإيجاد حلول سريعة لأي مشكلات قد تحدث خلال موسمي الحج والعمرة، ومناقشة التطورات والمستجدات التي قد تطرأ، وتبادل المعلومات والمشاورات بين أعضاء اللجنة في البلدين من أجل سرعة اتخاذ القرارات، ورصد كافة المخالفات التي قد تصدر من الشركات السياحية أو من مقدمي الخدمة بالأراضي السعودية واتخاذ اللازم بشأنها.