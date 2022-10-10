«تصديري الصناعات الغذائية»: مصر تحتل المركز 11 عالميا في صادرات التمور

كشف المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن احتلال مصر المركز الـ11 عالميا في تصدير التمور، خلال العام الماضي، بقيمة إجمالية 50 مليون دولار، مؤكدا في بيان صحفي، اليوم الاثنين، ارتفاع صادرات التمور العالمية بنسبة نمو 132%، خلال الفترة بين عامي 2010 و2021، بإجمالي 1.8 مليون طن.

المشاركة في مهرجان أسوان الدولي للتمور

وأشار المجلس إلى مشاركته فى المهرجان الدولى السادس للتمور المصرية المنعقد في مدينة أسوان، خلال الفترة بين 8 و10 أكتوبر الحالي، بوصفه أحد الشركاء الاستراتيجيين للمهرجان منذ دورته الأولى، بالإضافة لتمثيله في لجنة التنظيم.

وأكد أن المشاركة في المهرجان تأتي لتقديم الدعم للشركات المصرية المنتجة للتمور ومصنعاتها، بهدف تنمية الصادرات المصرية من التمور، ونشر الوعى بآليات اختراق الأسواق العالمية، وكيفية تحديد الأسواق الأنسب، وفقا لطبيعة المنتج، وقدرات الشركات المنتجة.

استعراض جهود تنمية صادرات التمور

وأوضح أن أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، تفقد جناح المجلس خلال افتتاح المهرجان، بصحبة اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، والدكتور عبد الوهاب زايد، أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي.

واستعرض تميم الضوي، نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، باستعراض جهود المجلس فى تنمية صادرات قطاع التمور ومصنعاتها، وعرض ملامح استراتيجية مصنعات التمور الجارية حاليا، بالتعاون مع جائزة خليفة، بالإضافة لأهداف مجموعة عمل مصنعات التمور، التى شكلها المجلس مؤخرا.