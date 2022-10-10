اقتصاد مصر على طريق «الإصلاح».. و«خطة النواب» تشيد بدور المشروعات القومية

استطاعت مصر، خلال السنوات الماضية، تحقيق استقرار وضعها المالي والاقتصادي، عبر سلسلة من الإجراءات لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ سنوات، ولاقت خطوات مصر في الإصلاح الاقتصادي إشادات واسعة من الداخل والخارج، وأكد مجلس النواب تأييده للبرنامج الذي يسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية لمصر.

تعزيز الاقتصاد المصري

من جهته، قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدولة المصرية حرصت، خلال الفترة الماضية، على تعزيز الاقتصاد المصري ووضعت برنامج إصلاح اقتصادي متكامل لتهيئة مناخ استثماري خصب أمام المستثمرين الأجانب، بهدف توفير العملة الدولارية التي يتطلبها المصرف المصري بشكل كبير، مشيدًا بدور المشروعات القومية في تحسين بنية الاقتصاد المصري.

المشروعات القومية

وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن القيادة السياسية قامت بإطلاق عدد من المشروعات القومية الضخمة خلال السنوات الماضية التي لعبت دور مهم في دفع قاطرة الاقتصاد المصري، والحد من معدلات التخضم في شتى المجالات، يأتي أبرزها المشروع القومي للطرق الذي أسهم في تخفيف الكثافة السكانية بكل نواحي الجمهورية، لا سيما عواصم المحافظات التي فاقت الكثافة السكانية بها كافة الحدود حيث ساهم المشروع في الزحف على الصحراء وإنشاء مدن جديدة وخلق فرص عمل للشباب.

مشروع العاصمة الإدارية الجديدة

وأطلقت الدولة مشروع العاصمة الإدارية الجديدة التي يتم تشييده بسواعد المصريين والتي من المتوقع أن تسهم في تدفق الاستثمارات الأجنبية التي توفر العملة الصعبة، وتقضي على البطالة وتوفر فرص عمل للشباب.