«محيلة النواب»: الحكومة تدرس إصدار الرخصة الإلكترونية للعقارات

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، «هناك مشروع تعمل عليه الحكومة في إصدار الرخصة الإلكترونية للعقارات، بحيث يحصل المواطن على رخصته أونلاين، وهذا إذا تحقق ونناشد فيها وزارات الإسكان والتخطيط والاتصالات والتنمية المحلية بالتعجيل في هذا الأمر».

وتابع أن الغالبية العظمى من المباني فيها مخالفات بناء بأشكال متنوعة وتلقوا 2.8 مليون طلب تصالح في مخالفات البناء تقدموا للتصالح بما يعادل حوالي 15 مليون نسمة.

تعديلات قانون التصالح بمخالفات البناء

وأوضح أحمد السجيني، في حوار ببرنامج «من مصر»، مع الاعلامي عمرو خليل، على قناة «CBC»، أن هناك حالات تمت اجراءاتها بسلام في التصالح وحالات كثيرة لم تستطيع أن تستكمل الاجراءات بسبب المعوقات، لافتا إلى أن التعديلات الجديدة في قانون التصالح بمخالفات البناء سيحل المشكلات السابقة.

وأشار أحمد السجيني، إلى أن هناك بعض الحالات المحظورة سيتاح فيها التصالح بمخالفات البناء بالتعديلات الجديدة، مضيفا: «نتابع بشكل مستمر مع الجهات المعنية ملف التصالح في مخالفات البناء».