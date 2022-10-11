فوز طالبة مصرية في تصفيات الأولمبياد الدولي للغة الإنجليزية 2022

هنأ محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة الطالبة نور وائل سعيد محمود، لفوزها في مسابقة التصفيات النهائية للأولمبياد الدولي للغة الإنجليزية 2022، معبرا عن أسمى أمانيه لها بمزيد من التقدم والاستمرار على درب التفوق حتى تصبح نموذجًا يحتذى به.

التصفيات النهائية للأولمبياد الدولية للغة الإنجليزية 2022 بإيطاليا

وقالت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، في بيان صحفي، إن التصفيات النهائية للأولمبياد الدولية للغة الإنجليزية 2022 بإيطاليا، أقيمت في الفترة من نهاية سبتمبر إلى الأسبوع الأول من أكتوبر 2022 تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأضافت المديرية: «جاء ذلك في إطار تشجيع الطلاب على المنافسة وإيجاد مكان لهم مع أقرانهم في العالم ووفقًا لسياسة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإعداد طلاب مبدعين متميزين لديهم القدرة على التنافسية، مشيرا إلى أن المسابقة شاركت فيها 55 دولة على مستوى العالم، وفازت مصر بمركزين في التصفيات النهائية «محافظتي القاهرة والإسكندرية».

تصعيد 9 طلاب مصريين وسفرهم إلى إيطاليا

وأوضحت المديرية، أنه تم التخطيط والتنفيذ للمسابقة بدءً من الإعلان عنها مرورا بالاختبارات والتصفيات الأولية بشرم الشيخ والتي انتهت بفوز طلابنا وتصعيد 9 طلاب مصريين وسفرهم إلى إيطاليا تحت إشراف قطاع التعليم العام وتم رفع العلم المصري وتكريم جميع الطلاب المشاركين والمشرفين وكذلك أولياء الأمور المتواجدين مع أبنائهم.