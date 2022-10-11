بناء أول صوبة زراعية بمعهد النباتات الطبية والعطرية بجامعة بني سويف

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، البدء في بناء وتأسيس أول صوبة زراعية بمعهد النباتات الطبية والعطرية، بالتعاون مع إحدى مجموعات الاستثمار والتنمية المستدامة طبقا لبروتوكول التعاون المشترك بين الجانبين.

يأتي ذلك في إطار خدمة العملية البحثية للطلاب، وتنفيذا لسياسة الجمهورية الجديدة واستراتيجية مصر لتأمين الغذاء في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال تنفيذ مشروع إنشاء 100 ألف صوبة زراعية والذي يعد ثاني أكبر مشروع في العالم.

توفير صوبات زراعية حديثة مجهزة بكافة الإمكانات

وأوضح رئيس الجامعة، أن بروتوكول التعاون بين الجانبين يأتي أيضًا في إطار الاهتمام بدعم معهد أبحاث النباتات الطبية والعطرية، وإهداء الجامعة صوبات زراعية حديثة ومجهزة بكافة الإمكانات والنباتات الطبية ذات الطبيعة الطبية والعطرية اللازمة للعملية البحثية بالمعهد بما يخدم أبحاث واستثمارات الطرفين في مجال النباتات الطبية والعطرية، من خلال تقديم كل ما يلزم من المعلومات والدراسات والأبحاث في هذا المجال.

الصوبة الزراعية من المشروعات العملاقة لإنتاج الخضر والفاكهة

من جانبه، أشار الدكتور ممتاز حجاب عميد معهد النباتات الطبية والعطرية، إلى موافقة مجلس الجامعة على إنشاء الصوبة الزراعية، في جلسته الـ207، موضحا أن الصوبة الزراعية تعد من المشروعات العملاقة لإنتاج الخضر والفاكهة التي تلبى احتياجات التصدير من منتجات هذه الصوب، وتتميز بالجودة وقلة استهلاكها لمياه الري، وقلة الفاقد من منتجاتها، مؤكدًا أن مشروع الصوب الزراعية يسهم فى إنتاج التقاوي الزراعية، والحد من الاستيراد.