منسق عام الائتلاف الوطني: حصول الرئيس على الجائزة الدولية للأولمبياد مستحق

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، المنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية، إن الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص التي حصل عليها الرئيس السيسي، هي واحدة من الجوائز رفيعة المستوى التي لم يحصل عليها أي رئيس في الشرق الأوسط حتى الآن، والرئيس يستحق هذه الجائزة بسبب ما قدمه للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة خلال الفترة الماضية.

حصول الرئيس على الجائزة مستحق

وأضاف «الشهابي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن ما قدمه الرئيس السيسي لذوي الاحتياجات من رعاية هو ضمان لحقوقهم وأسوة لهم بباقي أفراد المجتمع في حقوقهم التي كفلها الدستور لهم بصفتهم مواطنين مصريين، والمجهود الكبير لدمج الفئة في المجتمع بالشكل الذي نراه الآن.

وأكد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن تلك الرعاية التي قدمها الرئيس وحصد بسببها تلك الجائزة لها أبعاد إيجابية على باقي الفئات الأخرى مثل الشباب الذي تجعلهم يؤمنون بأن المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص تتحقق لكل فئة مهما كانت هذه الفئة مختلفة وبأي شكل كان.

وتابع «الشهابي»: أنه عندما يجد المواطن المصري قريبًا له أو شخص يٌهتم لأمره من ذوي القدرات الخاصة يحصل على كافة حقوقه ورعايته يجعله يشعر ذلك بالفخر والاعتزاز بدولته ويزيده ثقته بها.

الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص الدولي

وكان بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أوضح أن الرئيس السيسي تسلم الجائزة الدولية للأولمبياد في قصر الاتحادية وهي جائزة من أرفع الجوائز وتمنح للملوك والرؤساء وأصحاب الأيادي البيضاء، ويكون ذلك بسبب رعايتهم لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديرا على الدعم المقدم لهذه الفئة.