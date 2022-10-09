حزب الجيل يعقد مؤتمرا جماهيريا لتكريم أبطال حرب أكتوبر (صور)

عقدت لجنة حزب الجيل بقطاع شمال محافظة الجيزة مؤتمرا جماهيريا، وافتتح الحزب مقره الجديدة بمنطقة الوراق برئاسة ناصر سالمان، ورافق رئيس الحزب في زيارته للوراق كل من الدكتور أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل، ومشيرة حسين، الأمين العام المساعد وأمينة المرأة، وجاء ذلك تزامنا مع احتفالات المولد النبوي الشريف وذكرى انتصار حرب أكتوبر المجيدة.

حضور عدد من قيادات الحزب

وأعلن حزب الجيل، في بيان له، أنه قد حضر الافتتاح كل من أعضاء أمانة قطاع شمال الجيزة لحزب الجيل الديمقراطي سامح سعيد، أمين العلاقات العامة والإعلام بقطاع شمال الجيزة وأعضاء أمانة قسم امبابة أحمد زكي أمين قسم إمبابة، حسام زكي أمين مساعد قسم إمبابة، وحنان سليمان أمينة المرأة بقسم إمبابة، وعدد من قيادات الحزب.

وهنأ ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، شعب مصر العظيم والأمة الإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف وعلى هامش الحفل تم تكريم نماذج من المشاركين في حرب أكتوبر وهم: البطل سيد عبد الحليم، والبطل سمير أبو روش والبطل توفيق عبد النبي، والبطل محمد محمود ذكي، والبطل محمد عادل منصور، والبطل أحمد عبد اللطيف هندي، والبطل سيد إبراهيم معروف، والبطل سعيد عبد الحليم القماش، والبطل سمير محمد عفيفي.

الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف

وعلى هامش الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف فقد استمتعنا بفقرة من المدح والابتهال في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من المبتهل الشيخ طه البن، وفي الختام توجه أمين قطاع شمال الجيزة بالشكر للحضور الكرام علي تلبية الدعوة وأن جميع الزملاء تعد ببذل الكثير من الجهد من أجل صالح المواطنين من أهالي الوراق وقطاع شمال الجيزة.