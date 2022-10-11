حبس 3 متهمين في واقعة مقتل شاب بالزاوية الحمراء

أمرت النيابة العامة بحبس 3 متهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة مقتل شاب ثلاثيني في الزاوية الحمراء بالقاهرة، خلال محاولتهم سرقة مبلغ مالي كان بحوزته يقدر بـ15 ألف جنيه، كما أمرت باصطحاب المتهمين إلى محل الواقعة، لتمثيل جريمتهم بعد اعترافاتهم بأنّهم تربصوا للمجني عليه خلال مروره بمحل الواقعة وحاولوا سرقته، إلا أنّه لم يرضخ لتهديداتهم، لذلك طعنوه بمنطقتي الصدر والبطن، توفي على أثرهم.

تفاصيل الواقعة

تفاصيل الواقعة تعود حين تلقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الزاوية الحمراء، بلاغًا من الأهالي، يفيد بمقتل أحد الأشخاص، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث القسم، وعثرت على جثمان المجني عليه، مصابًا بعدة طعنات بسلاح أبيض «سكين».

وبإجراء التحريات والفحص، تبيّن أنّ المتهم استعان بصديقيه لسرقة المجني عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالي قدره 15 ألف جنيه، وعندما رفض الأخير طعنه ليلقى مصرعه في الحال، وتم إلقاء القبض على المتهمين، وبمواجهتم اعترفوا بارتكابهم للواقعة، وأمرت جهات التحقيق بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العقوبة القانونية المتوقعة للمتهمين

من جانبه، أوضح أشرف ناجي، المحامي بالنقض، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ المتهمين في الواقعة يواجهوا عقوبتين، هما السرقة والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وطبقا للمادة 234 من قانون العقوبات، والتي تنص على عقوبة الإعدام إذا اقترنت جريمة القتل بجناية أخرى مثل السرقة بالإكراه، فإنّ العقوبة المتوقعة للمتهمين هي الإعدام شنقا.