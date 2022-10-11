«الشيوخ» يواصل مناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى للسيارات

واصل مجلس الشيوخ، في جلسته العامة المنعقدة الأن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مناقشة مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات

كان مجلس الشيوخ قد وافق من حيث المبدأ في جلسته العامة أمس على مشروع القانون، وسط مطالبات برلمانية بضرورة دعم هذه الصناعة لأهميتها.

تقرير اللجنة المشتركة

وأكّد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والطاقة والبيئة والقوى العاملة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة أن الملامح الأساسية لمشروع القانون المعروض تضمن 12 مادة بخلاف مادة النشر.