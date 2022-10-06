«شوبير» عن مصير الدوري الجديد: الأمور لا تبشر بالخير

أبدى الإعلامي أحمد شوبير، قلقه من مصير مسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الكروي الجديد 2022-2023، مشددا على أنّ الأمور لا تبشر بالخير بسبب كثرة التأجيلات، حتى قبل بداية المسابقة بشكل رسمي.

وقال شوبير، خلال برنامجه «مع شوبير» المُذاع عبر «راديو أون سبورت أف أم»: «توقعنا جميعا أن تكون مسابقة الدوري بالموسم الجديد منتظمة من البداية للنهاية، لكن التأجيلات بدأت مبكرا جدا، بعد أن كان مقررا من جانب رابطة الأندية بداية الدوري في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الحالي».

ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا