حملة أمنية على تجار السلاح والمخدرات في أسيوط والتبين.. وضبط 28 متهما

شن قطاع الامن العام حملة أمنية بأسيوط.. لضبط العناصر الإجرامية مُتجرى وحائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة والمحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية وقام قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دائرتى "مركز وقسم شرطة أبوتيج".

أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:- ضبط عدد 25 قطعة سلاح نارى عبارة عن (7 بنادق آلية – 10 بنادق خرطوش– 2 طبنجة - 6 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).. بحوزة 25متهم لعدد 7 منهم معلومات جنائية. ضبط (كميات من "الحشيش – الشابو – الهيروين" المخدرة – عدد من الأقراص المخدرة).. بحوزة عدد (11) متهم لعدد 8 منهم معلومات جنائية.

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (3 أشخاص) حال إستقلالهم سيارة "أجرة" قيادة أحدهم بدائرة قسم شرطة الشروق.. وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام - مبلغ مالى - 3 هاتف محمول).كما تمكـنت وحدة مباحث قسـم شرطة عين شمس من ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش- مبلغ مالى).

بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.