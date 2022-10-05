القبض على «عصابة الميكروباص» في الشروق: سرقت راكبا بالإكراه

ألقت الأجهزة الأمنية القبض عناصر تشكيل عصابي بالقاهرة تخصص في ارتكاب جرائم سرقة المواطنين بالإكراه تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القليوبية بأنَّه حال استقلاله سيارة أجرة «ميكروباص»، تفاجأ بإشهار قائد السيارة وبصحبته آخر سلاح أبيض في وجهه واستوليا منه على مبلغ مالي كرهاً عنه، ثم تخليا عنه بطريق «القاهرة - الإسماعيلية» ولاذا بالفرار.

سائق يقود المتهمين

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبا الواقعة وهما سائق، وأحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيمان في عين شمس، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة دون لوحات وبحوزتهما مبلغ مالي، وهاتفين، وسلاح أبيض «مطواة».

اعترافات المتهمين

بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأضافا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع السرقة بذات الأسلوب، وأقرّا بارتكابهما واقعتي سرقة، وتمّ بإرشادهما ضُبط هاتف محمول من متحصلات نشاطهما الإجرامي لدى عميلهما سيء النية مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.