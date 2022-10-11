ضبط 1602 قضية تموينية في حملات على الأسواق بالمحافظات

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط 1602 قضية تموينية متنوعة من بينها 3 قضايا حجب سلع إستراتيجية بمضبوطات 62 طن "دقيق أبيض – زيت طعام – سكر حر – زيوت سيارات" – 2400 لتر "زيت طعام".

ضبط 462 قضية بيع بأزيد من السعر

ضبط 462 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات 46,050 طن "دقيق أبيض – مكرونة – سكر – أرز – زيت طعام –أعلاف" – 100 قطعة "مصباح ليد" – 5709 عبوة سجائر، وضبط 720 قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن 16 قضية دقيق مدعم "تصرف - تجميع" – 72 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 80 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - 34 قضية توقف عن الإنتاج".

ضبط 518 قضية متنوعة أخرى

وضبط 518 قضية متنوعة أخرى بمضبوطات 102٫650 طن دقيق بلدى مدعم – 13200 رغيف، وكذا ضبط 29 قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها 2٫500 طن "سكر، أسمدة مدعمة" ، 24700 لتر مواد بترولية، 10625 إسطوانة بوتاجاز، بحجم مضبوطات بلغت ، 215٫700 طن، 5709 عبوة سجائر، 1320 رغيف بلدى مدعم – 10625 إسطوانة بوتاجاز – 24700 لتر مواد بترولية – 2400 لتر زيت طعام – 100 قطعة مصباح ليد، كان أبرزها الآتى :

ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى بمحافظة القليوبية ، لتصرفه فى كمية قدرها (49,15 طن "دقيق بلدى مدعم" ببيعها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة مستولياً على الدعم المقرر.

وتم ضبط 34 قضية بإجمالى مضبوطات بلغت 10577 عبوة "سجائر" مختلفة الأنواع، وضبط مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المعسل "بدون ترخيص" – بمحافظة القليوبية وبحوزته كمية قدرها 3,940 طن "تبغ خام" مستلزمات إنتاج بدون مستندات مجهولة المصدر 2975 عبوة معسل" منتج نهائى" بدون بيانات وغير مطابقة للمواصفات القياسية وغير مسددة الرسوم الضريبية المستحقة ، 150 كيلو جرام "مستلزمات سجائر"، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.